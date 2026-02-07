隅田川が立ちはだかった「壁」延伸は関東大震災がきっかけ

東京のJR御茶ノ水駅には、各駅停車の電車が走る線路のあいだに「0」と書かれた白い杭のようなものが立っています。

【写真】これが御茶ノ水駅にある「0書きの杭」です

これは、鉄道路線の起点からの距離を示す距離標のうち、始まり（起点）を示す「0kmポスト」と俗称される標識なのですが、御茶ノ水駅は中央線も総武線も途中駅のはず。始発駅という感じでもないのに、なぜ設置されているのでしょうか。

実は、御茶ノ水駅に設置されている0kmポスト、これは総武本線の始まりを示すものとして設置されました。設置されたのは、1932（昭和7）年のことです。

1894（明治27）年に私鉄の総武鉄道として開通した総武本線は、市川〜佐倉の区間を皮切りに東西へ路線を伸ばし、1904（明治37）年に両国橋（現：両国）までが開通し、当駅を起点、すなわちターミナルとしました。

総武鉄道が得ていた免許としては両国橋の先、秋葉原までの区間が認可されていましたが、隅田川を渡る鉄橋の建設が難しかったこと、そして江戸時代からの市街地となっている秋葉原方面での用地確保が困難だったため、当面の間は両国を起点としたのでした。

なお、1907（明治40）年には鉄道国有法により総武鉄道は国有化され、1909（明治42）年に「総武本線」の名称が定められています。

国有化後も両国橋がターミナルの状態は続き、1929（昭和4）年に完成した現在の両国駅西口駅舎が立派なのはその影響です。この状況が変化したきっかけは、関東大震災でした。震災復興計画では、火災によって大きな被害が出た隅田川沿いの下町地区を中心に都市計画に基づく区画整理が実施され、総武本線の延伸用地を確保することができたのです。

2020年に消えた「始発駅の面影」と0kmポストの意義

延伸は、ほかの路線との乗り継ぎも考慮され、秋葉原より先の御茶ノ水までに変更されます。延伸部分は1932（昭和7）年に完成し、総武本線と中央本線を乗り継いで東京の東部から西部へと横断することが可能となりました。また、同時に起点が両国（両国橋から改称）から御茶ノ水に変更されました。



JR御茶ノ水駅（画像：写真AC）。



当初、総武本線の電車は御茶ノ水止まりで運転され、当駅で中央線の電車へ乗り換えるという形でしたが、乗客の利便性を考え、翌1933（昭和8）年からは総武本線から電車が中央本線へ乗り入れ、船橋から中野まで直通運転されるようになりました。ここで運転上は始発・終着駅ではなく「途中駅」という扱いが始まります。

1972（昭和47）年に総武本線が津田沼まで複々線化され、快速線が東京駅へ乗り入れるようになると、今度はこちらが本線となり、快速線との分岐駅となる錦糸町から御茶ノ水までの区間は支線として分離され、このとき御茶ノ水は起点から支線の終点（起点は錦糸町）へと変わりました。

そして、初電・終電近くの早朝・深夜帯でわずかに設定されていた御茶ノ水止まり・始発の電車が2020（令和2）年3月のダイヤ改正で消滅すると、現在のような「0kmポストがあるけど運転上は途中駅」という形になったのです。

御茶ノ水駅の0kmポストは見過ごされがちですが、総武本線の歴史を示す記念碑的な存在です。また、ここを境に「総武緩行線（各駅停車）」と「中央緩行線（各駅停車）」が切り替わるということも、覚えておいて損はないでしょう。