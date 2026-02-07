株式投資で資産を増やし続ける人たちは、「株の売買タイミング」をどう見極めているのでしょうか？「株価チャートのクイズに答えるだけで株のセンスが身につく」―そんなユニークなスタイルで人気を集めているのが『株トレ──世界一楽しい「一問一答」株の教科書』です。著者は、2000億円超を運用した元ファンドマネジャー、楽天証券の窪田真之さん。この記事では、編集担当の視点から、本書のポイントを紹介します。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

急騰後のもみあい、この後どうなる？

好材料をきっかけに株価が急騰。その後は上がったり下がったりを繰り返し、方向感のない「もみ合い」に入る。

「このまま再び上がるのか？ それとも、そろそろ売るべきか？」

株が好きな人なら、よく直面する展開です。

窪田さんは、こうした局面でのチャートを使ったトレード判断について、次のように語っています。

「株価チャートを見る時、株価だけでなく、いっしょに売買高の変化を見る習慣をつけましょう。売買高の増加、あるいは減少に重要な情報が含まれているからです」（『株トレ』より）

では、売買高はどのように読めばいいのでしょうか。

具体的なケースで見てみましょう。

この局面を整理すると

まず、チャートの動きを整理してみます。

・4カ月前、好材料をきっかけに株価が急騰

・上昇ピッチが速すぎ、1,600円から1,320円まで急落

・その後は、1,500円（上値）と1,320円（下値）の間で推移

・値動きは次第に小さくなり、「三角もち合い」を形成

ここで注目したいのが、売買高の変化です。

時間の経過とともに、売買高はじわじわと減っていきました。

売買高が減りながら下落……これは何を意味する？

「売買高は、株の人気を映すバロメーターです」と窪田さんは言います。

売買高が減少する一方で、株価が下に抜けていく。この組み合わせが示しているのは、「人気の低下」です。

4カ月前には一気に注目を集めた銘柄でも、

・「思ったほどの材料ではなかった」と評価が下がった

・あるいは、好材料を打ち消すような悪材料が出た

こういった何らかの理由で、投資家の人気が離散しているのでしょう。

もう1点、窪田さんがこのチャートで注目しているのが、下値支持線です。

下値支持線とは、「このあたりまで下がったら買ってみよう」と、多くの投資家が買いを意識する価格のこと。文字通り、株価を下から買い支えてきたラインです。

このチャートでは、売買高が減る中で、その下値支持線を割り込んでいます。この動きを見て、窪田さんはこの局面での判断を「売り」としています。

