夫婦で5万〜6万円かけた1泊旅行。60代のシニア旅は割に合った？
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：63歳男性
同居家族構成：本人、妻（65歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：静岡県
現在の現預金：700万円、リスク資産：0円
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：なし（受給前）
老齢厚生年金（厚生年金）：なし（受給前）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険1万4000円
年金以外の収入：なし
配偶者の年金や収入：年金7万3000円、給与収入4万円
ひと月の支出：約9万3000円
「行ってよかったシニアの旅先は千葉県・神奈川県」現役引退後は「2〜3年に1回程度、夫婦ふたり旅」をすることが多いという今回の投稿者。
シニアになって行ってよかった旅先は、「2018年1月に妻」と訪れた「1泊の千葉県および神奈川県への」旅だと言います。
「まぐろの解体ショーを見物し、ホテルのバイキングを楽しみ、温泉でゆっくり過ごした。観光では、海ほたる、九十九里浜、濃溝の滝、養蜂場、川崎大師、中華街などを巡った」と振り返り、1泊とは思えないほど内容の濃い旅行だったことがうかがえます。
楽しい思い出が多かった一方で、「海ほたるも川崎大師も非常に混雑していた。手洗いが大変だった」とも。
シニア旅行をする上で「渋滞（が予測される場所を訪れる際に）は、事前に心づもりが必要」と実感を語っています。
「健康なうちに旅を計画するべき」旅行にかかった費用は、夫婦で「5万〜6万円」ほどだったそう。
現在は「病を患っており、働けず、生活の保障もない」状況で、旅費のやりくりには苦労されている様子ですが、「健康でない以上、生きているうちにできることはする」と強い思いを示されています。
これから旅行を考えているシニア世代へ向けては、「健康なうちに旅を計画するべき」とメッセージを送られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)