幼いころに口にしたフルーツの味が、70歳を過ぎても記憶に残っている。

「ありがとう」を伝えたい…若き日の思い出

それは、貧しくとも「子どもたちのおやつに」と母が手に入れた種のおかげでした。

――鹿児島県在住の70代男性・Nさんからのおたよりを紹介する。

＜Nさんからのおたより＞

65年くらい昔、私が6歳頃の話です。

私の家はものすごく貧しく、当時44歳の母が、人からもらった雑誌の「あげます」コーナーで見た方にハガキを出して「時計草の種子」を送ってもらいました。

「実ったら子どもたちのおやつにでもなれば」との思いだったそうです。

96歳で亡くなるまで...

母は貧乏と家事、農作業などの忙しさのせいで、結局お礼状を出すのがかなわなかったそうです。

96歳で亡くなるまで、そのことだけが気がかりだと言っておりました。

三男の私も、71歳になりました。お陰様で家業は順調です。

今さらながら天に向かって「ありがとうございました」と言わせていただきます。

あの時のパッションフルーツは、子どもには少し酸っぱかったです。



