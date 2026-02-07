◆米男子プロゴルフツアー フェニックス・オープン 第２日（６日、米アリゾナ州・ＴＰＣスコッツデール＝７２６１ヤード、パー７１）

第２ラウンドが行われ、１６、１７年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は１４位で出て８バーディー、１ボギーの６４をマークし、通算１０アンダーで暫定首位に浮上してホールアウトした。

６連続バーディーで急浮上した。トップと５打差１４位で出ると、前半の１３番パー５で３メートル弱を決めて初バーディー。観客席に囲まれた名物ホールの１６番では約９メートルをロングパットをねじ込んで大歓声を浴び、１８番は残り１０５ヤードから第２打を１メートル弱にピタリとつけるスーパーショットで湧かせた。

後半は４番で２・５メートル、５番は１メートル強に寄せて連続バーディー。最終９番は初日から２日間で初ボギーを打ったが、６４の好スコア。３度目の大会制覇に向けて、暫定首位に躍り出た。大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「残り２日、いい形でプレーできるようにしたいと思います」と語った。

◆松山に聞く

―第２ラウンドを振り返って

「いいショットも悪いショットもありますけど、徐々にいいものが増えて、今日はスコアを伸ばすことができました」

―１６番はバーディーで大歓声を浴びた。

「ああいう距離、あのホールで入ったのは初めてなので、ちょっとうれしかったですね」

―２日間でボギーは１つのみ。アプローチの調子がいいか。

「そんなにいいというわけじゃないですけど、寄ってくれているので、結果が良かった。残り２日、いい形でプレーできるようにしたいと思います」