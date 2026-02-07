子どもの思考力は「200円」で鍛えられる…教育の専門家が遠足で子どもに「おやつ」を買わせる深いワケ

前編では「1円玉」を使ってお小遣いをあげることで、数唱、繰り上がりなど数の基本的な素養を身に付ける方法をご紹介した。しかし、数は実社会のなかで使ってこそ意味があるものだろう。小泉氏はどのような工夫をしていたのか、引き続き著書『最高の育て方事典』から抜粋して紹介する。

自分で使ってこそ理解できる「お金の意味」

知識は実生活のなかで使ってこそ、深い理解につながるものです。子どもが数に十分親しんだら、ぜひその知識を「使う」機会を提供してあげましょう。お金を使う機会は、社会を直に知る機会にもなります。

私のおすすめは、「少額の買い物」です。たとえば親子で買い物に行ったとき、子どもに100〜200円ほど与えて好きな物を買ってもらう、というところから始めてみてください。前編の記事で紹介した「1円玉お小遣い」で得たお金であれば、なおいいでしょう。

小学生のとき、駄菓子屋に遠足のおやつを買いに行った経験のある人は多いと思いますが、いずみ幼稚園でも、遠足のときは各家庭で200円以内の「おやつ」を用意してもらいます。

目的はもちろん、子どもに「少額の買い物」を体験してもらうことにあります。

いまどき、100円や200円では多くの物は買えませんが、むしろねらいはそこにあります。限度額が厳しいことは幼稚園児でもわかるので、子どもたちはみんな、

〈何が買えるかな？〉

〈これとこれを買うとオーバーしちゃうかな？〉

などと必死で考え、ときには親に尋ねたりもします。

このように買い物は、金銭教育のいい機会ともなれば、親子間のコミュニケーションのきっかけにもなりますが、もうひとつ大切な意義を見逃してはいけません。

買い物を終えるまでに子どもは、

●何が欲しいか考え（思考）

●何を買うか決め（選択）

●ほかの物は我慢し（自制）

●最終決定を下す（判断）

といったふうに頭をフル回転させています。こんな経験ができる活動は、買い物のほかにそうはありません。

「小銭で経験を買う」つもりで

子どもが何を買うか迷っていても、親は口出ししないようにしましょう。ある程度数を理解した子には、「値札に価格が表示されていること」や「値札の読み方」など、最低限のことだけを教えるにとどめてください。

200円しか持っていないのに1000円の商品を買おうとするなど、極端な場合以外は本人に選ばせます。

つまらない物を買って失敗するかもしれませんが、小銭で将来につながる経験を買うのだと思って、大らかに見守ってあげてください。

ここで余談ですが、ある家庭では「200円」という制限があるなかで、子どもが110円の巨大なペロペロキャンディーを購入しました。どうやら、絵本『はらぺこあおむし』に登場するキャンディーの絵を見て、〈いつか食べたい！〉と思っていたようです。

親はそのとき、初めて子どものあこがれを知ったそうですが、我が子の思わぬ一面が垣間見えるのも、買い物の面白いところです。

この話には続きがあります。

購入したペロペロキャンディーは意外ともろく、子どもが舐めているうちにパキッと割れて、地面に落ちてしまったのです。

落下する直前、一部は手の平で受け止めることができましたが、それでも大部分は地べたに落ちてしまい、子どもは絶句。食べることができたのは半分以下で、最後に得をしたのは蟻だけ……というオチでしたが、こんな経験も長い目で見れば子どもの糧になるのです（たぶん）。

