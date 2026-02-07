ソフトバンクの牧原大成内野手（33）が6日、宮崎春季キャンプに合流した。調整を一任されたS組で、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表。本職の二塁だけではなく、ユーティリティー性にも磨きをかけている。

特守のノックは昨季一度も就いていない三塁、遊撃でも受けた。「（元ソフトバンクの日本代表・松田野手総合コーチから）どこでもやっておいてくれと伝えられている。全くやったことがないわけではないので練習すれば感覚が戻ってくると思う」と話した。

侍では外野を含めたスーパーサブを自認。「恐らく途中出場という形が増えてくる。そこでしっかり自分のパフォーマンスが出せるように」。2023年の前回大会は代替出場から優勝の瞬間を中堅で迎えた。「もちろん立ちたいとは思うけど（打球が）飛んでこないでくれと思います」と笑みを浮かべた。

ランチ特打では昨季首位打者を争った柳町と競演。シーズンへの準備も怠らない。「他の人と競うというより、自分の成績を超えることしか考えていない。空いた時間でもしっかり練習して、自分のやることは変わりません」。チームにも代表にも欠かせないピースとなる。（小畑大悟）