移民政策を巡る排外主義が欧米諸国に拡大する。不寛容な世界の潮流に、日本はのみ込まれてはいけない。

外国人政策が衆院選の争点となっている。規制強化を主張する政党が目立ち、多文化共生や人権を重視する訴えはかすみがちだ。

昨年の参院選でも偏った論争で過熱し、社会に分断が生じた。外国人材は人口減少社会の担い手として欠かせぬ存在だ。現実を直視し、冷静に議論しなければならない。

昨年6月時点の在留外国人は約395万人で過去最高を更新した。総人口の3％ほどだが、この20年でほぼ倍増しており、将来は欧米並みの10％を超える予測もある。

政府が2019年、人手不足を補うために外国人労働者の受け入れ拡大にかじを切ったのが転機となった。当時は安倍晋三政権だった。

それにもかかわらず自民党は保守層に配慮し、移民政策ではなく人材活用の施策として矮小（わいしょう）化した。国の責任が曖昧になり、外国人が暮らすための環境整備は自治体や民間に丸投げされた。

結果として、日本語の習得や生活文化への適応が遅れ、一部で地域住民との摩擦が生じた。制度の理解不足による社会保険料の未納などの問題も顕在化している。

政府は衆院解散の当日、高市早苗首相の指示でまとめた外国人政策を発表した。国籍取得や永住許可の要件の厳格化、税や社会保険料の未納防止、土地取得ルールの策定など規制強化を柱とした。

外国人に厳しい姿勢を示すことで、参政党などに流れた保守票を取り戻す狙いは明らかだ。言葉や制度を学ぶ支援策を盛り込んだものの、遅きに失した感は否めない。

違和感を拭えないのは「秩序が共生社会の土台」とする考え方だ。

前提として、外国人を社会の安定を脅かす存在と見ていないか。違法行為は外国人に限らない。「外国人の増加で治安が悪化した」とする言説に確かな根拠はない。

共生の土台を成すのは、日本人と外国人が尊重し合う人権重視の理念であるべきだ。

外国人を単なる労働力と見るのではなく、隣人として迎え入れて共に生きていく。その機運を醸成し、人権尊重の理念を政策に反映させることこそ政治の役割である。

首相は「排外主義とは一線を画す」と前置きする。言葉通りであるなら、差別や偏見を助長しかねない規制には慎重であるべきだ。人権を軽視した共生はあり得ない。

受け入れる外国人の数に上限を設ける主張が与野党にある。こうした規制にも十分な議論が欠かせない。

国民の不満のはけ口を外国人に向けさせる言動も見受けられる。外国人政策をひとくくりにせず、一つ一つの課題と丁寧に向き合う姿勢が有権者にも求められる。