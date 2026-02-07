8日投開票の衆院選で、大分1〜3区に公認候補者を擁立した自民、中道、国民、共産、参政、保守の各政党は続々と幹部らを送り込み、支持を訴えている。政権の枠組みが変わり、迎えた国政選挙。物価高対策や安全保障のあり方などを巡り、論戦に力が入っている。（中野剛史）

1〜3区全てに候補者を立てた自民は、1月30日に高市早苗首相が大分市で演説。「責任ある積極財政」を進め、「地方がそれぞれに競い合いながら豊かになっていける日本列島を」と訴えた。31日には赤沢亮正経済産業相が宇佐市で「仲間だった公明が相手陣営と組む。大変心細く厳しい選挙だ」と引き締めた。

立民と公明が結成した新党、中道は2、3区に候補者を擁立。4日、立民元代表の枝野幸男氏と公明政調会長の秋野公造氏が臼杵市で一緒に登壇した。秋野氏は「（物価高が続く中で）『生活者ファースト』の中道が立ち上がった意味は大きい」。枝野氏は「平和を目指すという点で方向性が同じだ」と強調した。

「手取りを増やす」政策を掲げて前回衆院選で躍進した国民は、1区に候補者を立てた。田村麻美参院政審会長は5日、大分市での演説で、国民が主張してきた軽油引取税の暫定税率廃止法案が国会未提出のまま選挙戦に入ったことに言及。「自民を独り勝ちさせれば、ほごにされる可能性も」と警戒感を示した。

1区に候補者がいる共産は山添拓政策委員長が4日、大分市でマイクを握った。公約の消費税一律5％減税について、代替財源を「大企業や富裕層にまともな課税をする。企業献金をもらっていない共産だからできる」。非核三原則見直しを検討しているとされる高市内閣に対し、「この選挙で止める」と力を込めた。

「日本人ファースト」を掲げて昨夏の参院選で躍進した参政は1、3区に候補者を擁立。1月29日、大分市で演説した神谷宗幣代表は「他の政党が政策などで参政に寄せてきている」と自信を示した。外国人労働者の受け入れ政策については、排外主義ではないとしながら「今のやり方はまずい」と主張した。

3区に候補者を立てた保守は、4日に百田尚樹代表が別府市で演説。外国人労働者を巡る課題に多くの時間を割いた。排外主義ではないとしながら「一定数を超えると社会や文化が変容し、元に戻れなくなる」と持論を展開。酒類を含む食料品の消費税率を、恒久的に「ゼロ」にすることなども掲げた。