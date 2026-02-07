今年1月に放映されたテレビ番組「歌唱王」で日本一に輝いた長崎県平戸市田平町の小学5年、西山琳久（りく）さん（10）に、市内外の施設やイベントへの出演依頼が相次いでいる。西山さんは地元愛を胸に、学業との両立を図りながら奔走している。

西山さんは番組出演後に初登校した際、級友からプロデビュー曲となる「おんじい」をリクエストされて快く披露したという。

1月24日には市内のデイサービス施設を訪問し、石川さゆりさんの「天城越え」など6曲を約70人の前で披露。アンコールでは母親の貴子さん（47）が用意した古着をまとい、NHKドラマ「おしん」を題材にした金沢明子さんの「おしんの子守唄」を歌って大きな拍手を浴びた。終演後はサインや写真撮影をせがまれる人気ぶりだった。

田平町の末武増美（ますび）さん（89）は「声に天性の張りがあり元気をもらった。日本を代表する歌手になってほしい」と感激の様子。西山さんは「多くの人に喜んでもらってよかった。各地にこぶしの利いた歌声を届けたい」と話した。

今後は14日にかもめ広場（長崎市）の「デジマルシェ」、15日に道の駅昆虫の里たびら（平戸市）の「長崎県道の駅大集結祭」などに出演予定。（福田章）