佐賀県唐津市の国特別名勝・虹の松原を駆ける「第66回唐津10マイルロードレース大会」（唐津市、佐賀陸上競技協会主催、西日本新聞社など後援）が8日、同市和多田大土井の市陸上競技場を発着点に開かれる。2018年ボストンマラソン優勝の川内優輝選手（あいおいニッセイ同和損保）など有力ランナーら767人が出場を予定している。

世界陸上競技連盟・日本陸上競技連盟の公認コースで、松原で向かい風が抑えられた起伏の少ないルートが特徴。「一般10マイル」「女子10キロ」「高校10キロ」「高校女子5キロ」に加え、今回新設された「高校5キロ」と「一般5キロ」を合わせた計6種目で競う。

一般男子10マイルには川内選手のほか、元日本記録保持者・設楽悠太選手の双子の兄で、東洋大時代に箱根駅伝でも活躍した設楽啓太選手（西日本鉄道）が出場。女子10キロには、1月の全国都道府県対抗女子駅伝競走大会に佐賀県代表として出場した山口綾選手（クラフティア）が登場する。

スタートは、高校10キロ＝午前10時▽高校5キロ＝同10時5分▽女子10キロ＝同11時▽高校女子5キロ＝同11時5分▽一般10マイル＝午後0時15分▽一般5キロ＝同0時20分−の順番となる。レース中はコース一帯で交通規制があり、大会実行委員会が協力を呼びかけている。（向井大豪）