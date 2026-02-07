特別大会の明治安田J1百年構想リーグは6日開幕し、長崎市のピーススタジアムbySoftBankなどで3試合が行われ、8年ぶりに昇格した長崎は1−3で広島に敗れた。被爆地を本拠地とするチーム同士で「ピースマッチ」と銘打たれ、選手は入場時に長崎が89、広島は86と原爆が投下された日付を意味する背番号の特別ユニホームを着て入場した。

一昨年完成した本拠地で、8年ぶりにJ1に復帰して迎えた公式戦は苦い結果に終わった。開幕戦のチケットは完売。だが2万人を超える満員のスタンドに開幕戦勝利を届けられなかった。

ともに被爆地をホームとする広島との「ピースマッチ」。高木監督は試合前「J1に上がったから実現した。いろいろな意味で発信していきたい」と特別な思いを口にした。だが、前半35分に先制され、後半も5分、9分に連続失点。36分に昨季J2得点王のマテウスジェズスが1点を返したが及ばなかった。

J1で戦う今季は山口、マテウスジェズス、翁長ら主力がほぼ残留。浦和から2022年J1得点王のチアゴサンタナ、福岡から岩崎、新潟から長谷川を補強し、キャンプでは新加入選手の融合を図ってきた。開幕戦では4人の新加入選手がスタメンに並んだ。

白星には届かなかったが、J1のレベルを久々に肌で感じた。高木監督は「内容は良かったが、これが広島さんとの力の差。貴重な経験を積ませていただいた」とかみしめた。 （前田泰子）