佐賀県が6日に発表した2026年度一般会計当初予算案は、前年度比6・6％増の5470億6600万円に上る。コロナ禍対策を除けば過去最大の規模となり、山口祥義知事は「物価高騰対策をしっかりやり、今を支えながら未来を開く予算にした」と説明した。3期目最後の年度となった予算編成の柱は教育、女性、シニア（高齢者）の3点。「任期というよりその先を見据え、今年何をやるべきか考えた」と強調した。

教育に関しては「安心して深く学べる環境」を目指す。「（開校を予定する）県立大への注目が高まっている」（知事）ことから、注力していくという。県立高のトイレの洋式化・乾式化事業費に3億4997万円を計上。洋式トイレ1基当たりの女子生徒数が多い16校について、28年度までに整備する方針だ。

女性の分野では、ロールモデルとなる女性との出会いや世代間交流を促す「キャリアトークカフェ」▽女性向け起業支援セミナー−の開催費用などとして計6564万円を盛り込んだ。男女共同参画ではなく、あえて女性を強調した狙いについて、知事は「元気な女性を伸ばしスポットを当てることが、社会全体をいい形で回していくことにつながる」と述べた。

シニアに対しては「高齢者が生き生きと活躍する環境」を整備。県の公式ウオーキングアプリを活用したイベントの開催や、地域活動支援事業費などに計2984万円を計上した。

一方で年々、増加傾向にある社会保障関連経費は26年度も、前年度比30億9020万円増の741億9754万円。借金に当たる県債発行額は454億400万円の見込み。県債残高は7172億3500万円、県民1人当たりの負担額は91万8千円で、引き続き厳しい財政運営が続く。貯金に当たる財政調整積立金は101億6300万円。

予算案を提案する県議会定例会は13日に開会する。（田中早紀）