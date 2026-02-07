石坂友宏、香妻陣一朗ら日本勢4人が決勝へ アジアンツアー開幕戦
＜フィリピンゴルフ選手権 2日目◇6日◇ワックワックG＆CC（フィリピン）◇7188ヤード・パー72＞アジアンツアーの第2ラウンドが終了した。
【写真】1月に女子ゴルファーと結婚した石坂友宏
石坂友宏が5バーディ・4ボギーの「71」をマーク。日本勢トップのトータルイーブンパー・18位タイで決勝に駒を進めた。池村寛世と小斉平優和はトータル1オーバー・31位タイ。昨季までLIVゴルフを主戦場にしていた香妻陣一朗は、トータル2オーバー・42位タイで予選を通過した。トータル5アンダー・首位にトラビス・スマイス（オーストラリア）、サルート・ヴォンチャイシット（タイ）、ワン・ジョンフン、チョ・ウーヨン（ともに韓国）が並んだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
アジアンツアー開幕戦 2日目の結果
【LIVE】松山英樹は？ 米ツアーのスコア速報
石坂友宏 プロフィール＆成績
石坂友宏のドライバースイング【連続写真】
金子駆大が上位 欧州男子ツアーリーダーボード
【写真】1月に女子ゴルファーと結婚した石坂友宏
石坂友宏が5バーディ・4ボギーの「71」をマーク。日本勢トップのトータルイーブンパー・18位タイで決勝に駒を進めた。池村寛世と小斉平優和はトータル1オーバー・31位タイ。昨季までLIVゴルフを主戦場にしていた香妻陣一朗は、トータル2オーバー・42位タイで予選を通過した。トータル5アンダー・首位にトラビス・スマイス（オーストラリア）、サルート・ヴォンチャイシット（タイ）、ワン・ジョンフン、チョ・ウーヨン（ともに韓国）が並んだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
アジアンツアー開幕戦 2日目の結果
【LIVE】松山英樹は？ 米ツアーのスコア速報
石坂友宏 プロフィール＆成績
石坂友宏のドライバースイング【連続写真】
金子駆大が上位 欧州男子ツアーリーダーボード