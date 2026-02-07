42位で決勝に進出した香妻陣一朗（提供：Asian Tour）

＜フィリピンゴルフ選手権　2日目◇6日◇ワックワックG＆CC（フィリピン）◇7188ヤード・パー72＞アジアンツアーの第2ラウンドが終了した。

石坂友宏が5バーディ・4ボギーの「71」をマーク。日本勢トップのトータルイーブンパー・18位タイで決勝に駒を進めた。池村寛世と小斉平優和はトータル1オーバー・31位タイ。昨季までLIVゴルフを主戦場にしていた香妻陣一朗は、トータル2オーバー・42位タイで予選を通過した。トータル5アンダー・首位にトラビス・スマイス（オーストラリア）、サルート・ヴォンチャイシット（タイ）、ワン・ジョンフン、チョ・ウーヨン（ともに韓国）が並んだ。
