金子駆大が8位で決勝へ LIV離脱のP・リード単独首位
＜カタール・マスターズ 2日目◇6日◇ドーハGC（カタール）◇7508ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーの第2ラウンドが終了した。
【動画】ギャラリー熱狂！ 松山英樹の6連続バーディ
昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大が1イーグル・3バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル8アンダー・8位タイで決勝に駒を進めた。星野陸也は「75」を喫し、トータル2オーバー・103位タイで予選落ちに終わった。トータル12アンダー・単独首位には、先日LIVゴルフから脱退したパトリック・リード（米国）。トータル11アンダー・2位にヨアキム・ラガーグレン（スウェーデン）が続いた。今大会の賞金総額は275万ドル（4億3200万円）。優勝者には46万7500ドル（約7345万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
欧州男子ツアー リーダーボード
【LIVE】WMフェニックスOP スコア速報
金子駆大 プロフィール＆成績
マスターズ覇者リードがLIV離脱 8月からPGA復帰へ
LIV離脱のケプカがPGAツアー復帰「最初に電話をしたのはタイガー」
【動画】ギャラリー熱狂！ 松山英樹の6連続バーディ
昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大が1イーグル・3バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル8アンダー・8位タイで決勝に駒を進めた。星野陸也は「75」を喫し、トータル2オーバー・103位タイで予選落ちに終わった。トータル12アンダー・単独首位には、先日LIVゴルフから脱退したパトリック・リード（米国）。トータル11アンダー・2位にヨアキム・ラガーグレン（スウェーデン）が続いた。今大会の賞金総額は275万ドル（4億3200万円）。優勝者には46万7500ドル（約7345万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
欧州男子ツアー リーダーボード
【LIVE】WMフェニックスOP スコア速報
金子駆大 プロフィール＆成績
マスターズ覇者リードがLIV離脱 8月からPGA復帰へ
LIV離脱のケプカがPGAツアー復帰「最初に電話をしたのはタイガー」