¡Ú½°±¡Áª¡Û¹â»Ô¼óÁêàºÇÂç¤ÎÅ¨á¤ÏÅê³«É¼Æü¤Î¹ßÀãÍ½Êó¡¡ÁÈ¿¥ÎÏ¤ÎÃæÆ»¤¬ÀÜÀï¶è¤ÇµÕÅ¾¤â
¡¡½°±¡Áª¡Ê£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁêÎ¨¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤¬Í¥°Ì¤Î¤Þ¤ÞºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡³Æ¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ëÀª¤¤¤ò½øÈ×¤«¤é»ýÂ³¤·¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¹çÎ®¿·ÅÞ¡¦ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢ÂçÉý¤ËµÄÀÊ¤òÍî¤È¤¹¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÏÁªµóÃæ¤Ë£Î£È£Ë¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×¤Î¥É¥¿¥¥ã¥óÁûÆ°¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢ÌîÅÞ¤ÏÈãÈ½¤ËÅ¾¤¸¤¿¤¬¡¢¥ê¥¦¥Þ¥Á¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÆ±¾ð¤¬½¸¤Þ¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥Í¥Ã¥ÈÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¤Ç¼«Ì±¤Î¹õºêÍ´°ì»á¤¬À¯ÉÜÆâ¤Ç¾ÃÈñÀÇ£±£²¡ó¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÈ¯¸À¤Ç±ê¾å¤·¤«¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡ÖµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¤ï¤Ó¤·¡¢°Ý¿·¤«¤é¤â½õ¤±½®¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¼ýÂ«¤·¤¿¡£
¡¡·üÇ°¤µ¤ì¤¿¼º¸À¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æà¼º¸À²¦á¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿ËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤¬±þ±ç²ó¤ê¤ÇÁ´¹ñ¤òËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÃæ³×Ï¢¡©¡¡ÃæÆ»¤Ã¤Æ²¿¡©¡¡·ûË¡²þÀµ¡¢»¿À®¤Ç¤¹¤«¡©¡¡È¿ÂÐ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÃæÆ»¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂÐºö¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£²¿¤â·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤¤¤ëÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤¿¤ÀÁû¤¤¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¡×¤ÈÃæÆ»¥¤¥¸¥ê¤¬Å´ÈÄ¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤òÍø¤«¤»¤¿È¯¸À¤ÏÉõ°õ¤·¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡£¶Æü¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÈà½÷¤Ï¶¯ÎÏ¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¸ÌÀ¤Ê»ØÆ³¼Ô¡£ÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤ò¼ºË¾¤µ¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁªµóÃæ¤Ë¤Ï°ÛÎã¤È¤Ê¤ë¹â»Ô¼óÁê»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä»à³Ñ¤Ê¤·¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÍ£°ì¤Î·üÇ°¤¬Å·µ¤¤À¤È¤¤¤¦¡£Á´¹ñÅª¤Ë´¨ÇÈ¤¬½±Íè¤·¡¢ÁªµóºÇ½ªÆü¤Î£·Æü¤«¤éÅêÉ¼Æü¤Î£¸Æü¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â¹ßÀãÍ½Êó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Î¿Íµ¤¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÏÌµÅÞÇÉÁØ¤¬Âç¤¤ÊÌ£Êý¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤ËÅêÉ¼Î¨¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¤Î¶¯¤¤ÃæÆ»¤¬ÀÜÀï¶è¤ÇµÕÅ¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¼«Ì±ÅÞÍÍø¤Î¾ðÀªÊóÆ»¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤¦Å¾¤Ö¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÍ¸¢¼Ô¤òÅêÉ¼½ê¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¡£