¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û³«²ñ¼°¤Ç±Ñ¹ñ¤Î´ú¼ê¥é¥¤¥é¡¦¥Õ¥£¥¢¡¼¤ËµÓ¸÷¡Ö¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Î¼çÄ¥¤¬¶¯¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¤¬£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤Ë£´²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢±Ñ¹ñ¤Î´ú¼ê¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥é¥Î¤Î¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥á¥¢¥Ã¥Ä¥¡¶¥µ»¾ì¡ÊÄÌ¾Î¥µ¥ó¥·¡¼¥í¡Ë¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÆ¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ´ú¼ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç¥ë¥¤¥¹¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥é¥¤¥é¡¦¥Õ¥£¥¢¡¼¤¬Ç®¤¤»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÚÎï¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥æ¥Ë¥ª¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ä¹ñÌ¾¤¬µ¤µ¤ì¤¿Ä¶Âç·¿¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥¤¥é²Ä°¦¤¤¡¢¥¥é¥¥é¡¡¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤â¡×¡Ö¥é¥¤¥éÈþ¤·¤¤¡Ê¹ñÌ¾¥Þ¥Õ¥é¡¼ÁÇÅ¨¡Ë¡×¡Ö¥é¥¤¥é¡ª¡¡¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Î¼çÄ¥¤¬¶¯¤¤¸À¤ï¤ì¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¡×¤Ê¤É¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥¢¡¼¤Ï³«²ñ¼°Ä¾Á°¤Î£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¤Ç¥®¥Ö¥½¥ó¤È¤È¤â¤Ë½Ð¾ì¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤â¥æ¥Ë¥ª¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹°áÁõ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£