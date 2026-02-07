【全2回（前編／後編）の前編】

ひとたび街頭演説に立てば、数千人の聴衆を集める高市フィーバー。自民大勝ムードを生み出すその熱狂の裏側には、期待と高揚だけでなく、移ろいやすい“空気”も孕む。一方の新党も伸び悩んだまま。争点なき総選挙はいよいよ最終章へと突入する……。

【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相 以前と比較すると「まるで別人」

2月2日、山梨県のJR甲府駅前の広場に高市早苗首相が姿を現わすと、3000人を超える聴衆から大きな歓声が上がった。

「日本列島を、強く豊かに。安全、安心を守り、不安を希望に変える」

応援弁士として街宣車の上に立った高市首相が約15分に及ぶ演説を終えると、会場には“勝つぞ”コールと共に万雷の拍手が沸き起こった。

高市早苗首相

参加者の一人（80代男性）は、

「こんなに人が集まったのは小泉（純一郎）元首相の郵政解散選挙以来です。ハッキリした物言いで、ブレない彼女は素晴らしい」

そう興奮気味に話した。

「石破さんの応援演説が相次いでキャンセルに」

これまでに福岡や大分、姫路（兵庫県）、可児（かに・岐阜県）など各地に駆け付けた高市首相だが、毎回3000〜5000人規模の聴衆を集めているといい、

「自民党も今の盛り上がりが党ではなく、首相個人の人気によるものだということは理解しています。そのため党本部からは各候補に“首相を前面に出して戦え”といった指示が飛んでいる。一方で高市人気に便乗しようと、候補者たちからの応援演説の依頼が殺到。古屋圭司選対委員長名で“総裁個人への直接の連絡は控えるよう”に所属議員へ異例のお達しが出るなど、党内での“高市頼み”は加速しています」（全国紙政治部デスク）

他にも岸田文雄、菅義偉、麻生太郎といった首相経験者も全国を応援に飛び回る中、一人不人気ぶりを見せているのが石破茂前首相である。

自民党関係者が明かす。

「石破さんにも応援演説の依頼が複数ありましたが、高市ブームの広がりを受け、相次いでキャンセルとなりました。依頼した側が“首相と距離を置く石破氏が来ると逆風になりかねない”と危惧したのが理由だといいます。右へ倣えで首相になびく候補者たちを見て、石破さんは“日本人は（強いリーダーにひれ伏す）大政翼賛会的なものが好きなんでしょうか”と漏らしていました」

「安倍晋三、小泉純一郎両首相と比べると、見劣り」

高市人気の勢いは、各メディアが行った情勢調査にも表われている。選挙戦序盤で読売や日経新聞などによる「自民単独過半数（233議席）獲得」の予測が出ると、2月1日に朝日新聞が「自民と日本維新の会を合わせ300議席」との調査結果を発表した。

しかし元自民党本部事務局長で選挙・政治アドバイザーの久米晃氏によれば、

「近年、各メディアの調査精度が落ちているため、結果から読み取れるのは大きな流れや勢いといったものにとどまると考えた方がいいでしょう。特にサンプル数の少ない小選挙区単位になると、まだまだ流動的な部分が残ります」

各地で吹き荒れる“高市旋風”についても、

「かつての安倍晋三、小泉純一郎両首相の時の熱狂と比べると、見劣りする部分があるのは否めません。確かに演説には多くの人が集まっていますが、皆が彼女の政策を強く支持しているわけではない。憲政史上初の女性首相という物珍しさや、前任の石破氏との対比で、彼女の言葉が有権者により力強い印象を与えている点などが大きいと考えます」（同）

今回の選挙について、首相側近はこう語る。

「政策論争は脇へと追いやられ、争点なき人気投票と化しています。高市か、中道改革連合共同代表の野田佳彦や斉藤鉄夫か。あるいは参政党代表の神谷宗幣か、国民民主党代表・玉木雄一郎か。誰の人気が一番かを競う戦いです」

「週刊新潮」2026年2月12日号 掲載