ＩＭＭ通貨先物２月３日主要国通貨　円の売り越し減少
円　19222枚の売り越し 14711枚の売り越し減
ユーロ　163361枚の買い越し 31227枚の買い越し増
ポンド　13911枚の売り越し 2251枚の売り越し減
スイスフラン　40717枚の売り越し 2176枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数　852枚の売り越し 3553枚の売り越し減

レバレッジド・ファンズ２月３日主要国通貨　円の売り越し減少
円　56850枚の売り越し 13702枚の売り越し減
ユーロ　14535枚の買い越し 13184枚の買い越し増
ポンド　47219枚の買い越し 4508枚の買い越し減
スイスフラン　58枚の売り越し 795枚の売り越し減