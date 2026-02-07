ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し減少
ＩＭＭ通貨先物２月３日主要国通貨 円の売り越し減少
円 19222枚の売り越し 14711枚の売り越し減
ユーロ 163361枚の買い越し 31227枚の買い越し増
ポンド 13911枚の売り越し 2251枚の売り越し減
スイスフラン 40717枚の売り越し 2176枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数 852枚の売り越し 3553枚の売り越し減
レバレッジド・ファンズ２月３日主要国通貨 円の売り越し減少
円 56850枚の売り越し 13702枚の売り越し減
ユーロ 14535枚の買い越し 13184枚の買い越し増
ポンド 47219枚の買い越し 4508枚の買い越し減
スイスフラン 58枚の売り越し 795枚の売り越し減
