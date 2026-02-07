【経済指標】

【米国】

＊ミシガン大消費者信頼感指数（2月速報値）0:00

結果 57.3

予想 55.0 前回 56.4



【カナダ】

＊雇用者数増減（1月）22:30

結果 -2.48万人

予想 0.40万人 前回 1.01万人（0.82万人から修正）（前月比)



＊失業率

結果 6.5%

予想 6.8% 前回 6.8%



【発言・ニュース】

＊ベッセント財務長官

・強いドル政策は背景にあるわれわれの行動が重要。

・トランプ大統領のウォッシュ解任発言は冗談。

・トランプ大統領はＦＲＢの独立性を深く尊重。

・ＦＲＢに対する司法省の調査はピロ検事総長の判断に委ねられる。

・政策は税制・規制緩和・エネルギー政策から導かれる。



＊ボスティック・アトランタ連銀総裁

・関税の影響は年半ばまでに収束する見込み。

・企業は経済に上振れ余地を認識。

・インフレは長期に渡り高止まり状態。

・ＦＲＢはインフレ懸念を見失ってはならない。

・データが明確なシグナルを示すのは４月か５月になるだろう。

・インフレ２％達成には引き締め政策継続が必要。

・パンデミック前から経済はＫ字回復を続けていた。

・ＦＲＢが過度に目覚めたとは思わない、包括性は間違いではなかった。

・ウォーシュ氏がＦＲＢの体制変更に何を考えているかは全く見当がつかない。

・ＦＲＢは非公式データにもっと傾倒する必要があるかもしれない。

・ＦＲＢの任務の拡大論には同意できない。

・準備預金不足への回帰は実現可能。



＊ジェファーソンＦＲＢ副議長

・二大責務促進に均衡の取れたアプローチ。

・現在の政策スタンスは適切な水準。

・今後に向けて経済は良好な位置にある。

・米経済は慎重ながら楽観的

・生産性の大幅な伸びが２％目標に戻す一助になり得る

・関税引き上げの影響が完全に価格転嫁されれば、年内にディスインフレが再開と予想。



＊デーリー・サンフランシスコ連銀総裁

・ＦＲＢは二大責務の両方を注視する必要。

・採用も解雇も比較的少ない環境がしばらく続いてきた。・労働市場に対する懸念と、企業の楽観との間に乖離。

・労働者は採用されず解雇が増える可能性を意識。

・２％を上回るインフレを不安定に感じるのは当然。

