©️ABCテレビ

ゲストの知られざるエピソードをグイグイと深掘りし、“丸撮り”していく深夜のトークバラエティ「まるどりぃ～ココだけの話～」（ABCテレビ）。MCを務めるのは、中丸雄一、井口綾子、ドリアン・ロロブリジーダという異色のトリオだ。初回の収録では「MCを丸撮り！」と題し、初対面の3人がお互いを知るための企画にチャレンジ。これまでの幸福度を折れ線グラフで表現した「人生年表」を見せつつ、自己紹介をした。





中丸の年表は、オーディションに合格して芸能事務所に入所した1998年からスタート。うっすらと常にBADだったという5年間の研修生時代や、「半端じゃなかったっすね」というほどGOODだったデビュー当時を振り返る。デビューの話になった瞬間に、井口とドリアンが「スターの顔になった！」と口をそろえた、中丸の“スターフェイス”に注目だ。その後の「度重なるメンバーの脱退」を持ち堪えてやっと「紅白歌合戦初出場」にたどり着くも、「グループ解散」と「週刊誌報道」で人生どん底に……。半年間の休業期間の心境や、休業中も「大丈夫でした」という中丸の金銭事情の話から、10年のキャリアがあるという株式投資の話に井口が食いつく！ ドリアンが「最近の出役の人たちって裏でこんな話ばっかりしてる」という、まるで楽屋のような赤裸々トークが展開した。

井口の年表は、父親が経営する美容室チェーンの経営に携わり始めた2年前から右肩上がり。大学のミスコンをきっかけに芸能事務所へスカウトされた井口の、「ミスコンで良くも悪くも話題になって」という発言を、ドリアンが逃さない！ 井口の「ミスコンSNS炎上事件」にまつわるココだけの話とは？ そこから「なぜ人は裏垢を作り、いらんことを書き込むの？」というドリアンの疑問について3人で話し合う。また、井口が「アナウンサー試験を受けた」というテレビ局名も初出し！ そして756万回も再生されたという井口の「一人飲み動画」を見ながら、なぜこの動画がバズったのかドリアンが鋭く分析する。





ラストを飾るのはドリアンの人生年表だ。人生のターニングポイントは、難関の早稲田大学法学部に現役で合格、新宿2丁目デビューを果たし、「人生で初めて殿方に恋をした」18歳。初恋の相手や、ドラァグクイーンを始めたきっかけ、大学中退後のどん底期から数々の有名企業を渡り歩いたビジネスマン時代へのV字回復、そしてタレント&ドラァグクイーンとしての独立に至った経緯を語る。中丸と井口は、未知の世界・新宿二丁目界隈に興味津々！？



初回収録ならではのスリリングな探り合いや、「ココまで話すの！？」というぶっちゃけトークに乞うご期待！

「まるどりぃ～ココだけの話～」（ABCテレビ）2026年2月7日(土)スタート 深夜１時10分～(時間変更の可能性あり)TVer見逃し配信あり

出演： 中丸雄一 井口綾子 ドリアン・ロロブリジーダ ほか