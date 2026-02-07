６日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート団体女子ショートプログラムで日本のエース坂本花織（シスメックス）が世界女王のアリサ・リュウ（米国）を抑えてトップに立った。

悲願の金メダルへ、１位の米国との差を２点に抑えた。（デジタル編集部）

坂本の演技はほぼ完ぺきだった。すべての要素でプラス評価を得て、７８・８８点の高得点。今季の自己ベストを上回り、２０２２年３月にマークした自己ベストの８０・３２点まで１・４４点に迫った。「とりあえずマックスのポイントを取れたのでめちゃ満足です」と笑顔がはじけた。

一方のリュウは冒頭の３回転フリップが「不明瞭なエッジ」と判定されたり、後半の連続ジャンプが回転不足とされたりするなどした。７つの要素の基礎点は、０・８３点リュウが上回るが、出来栄えを加味した技術点は坂本が逆に２・４５点も上回った。

主に表現力といった芸術性やスケート技術を見るプログラム構成点も坂本が３６・９１点だったのに対し、リュウは３５・３８点。ジャッジ９人が３つの項目をそれぞれ１０点満点で採点するが、坂本は９点を下回ったのは、１人が１項目でつけたのみ。最高は９・７５点と極めて高い評価を得た。

最近の坂本はＳＰで出遅れることが少なくなかったが、団体で実現した「新旧世界女王対決」でまず完勝。アイスダンスのリズムダンス、ペア、女子のＳＰを終えて、１位の米国との差を２点に抑えた。団体の金メダルへ望みをつなぐとともに、個人戦の頂点へ向けても、弾みのつく好演だった。