親友3人の“焼肉”から物語が大きく動く！『ぜんぶ、あなたのためだから』キーパーソンからコメント到着

主演・藤井流星、共演・七五三掛龍也の初共演タッグによるラブサスペンスドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本日2月7日（土）、同ドラマの第5話が放送される。

【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！

前回の第4話では、無事に退院した沙也香（井桁弘恵）を囲み、林田和臣（藤井流星）、桜庭蒼玉（七五三掛龍也）、そして沙也香の母・若松香（松下由樹）も交えて地獄のティータイムが…。

コソコソと話す和臣と桜庭の背後から「何の話？」と参入してくる香。その表情はまさにサスペンス感を一気に加速させる恐怖とおぞましさの塊で、松下の真骨頂にSNSでも「ホラーだ」などと震え上がる声が続出した。

そんななか、職場である区役所で結婚式での出来事が噂として広まり、頭を抱える和臣。

噂を広めたのはいったい誰なのか――自分の親友である木村直人（古屋呂敏）すらも信用できずに疑いの目を向けてしまい、さらには直人からは“モラハラ気質”な一面も指摘される。

やがて桜庭が和臣の後輩に接触していたことが判明。桜庭への疑念が一気に膨れ上がると、桜庭も同じく和臣を“沙也香に毒を盛った容疑者”として疑念を深めていたこともわかり、2人が真っ向から対立してしまう。

ブチギレ夫・和臣と裏切り者・桜庭は犯人捜しの道半ばで完全決裂。人間不信に陥った和臣は激しい挙動で“モラハラ注意報”が発令する？ 全方位に疑いを向ける桜庭と衝突し、信頼関係は崩壊…ようやくバディ感が出てきたように見えていた2人の決裂に、SNSでは不安の声も上がっていた。

モラハラ気質で恋愛潔癖症な和臣、情緒不安定ぎみで過去の乱れた男付き合いが疑われる沙也香、そして次々と攻撃的な本性をさらけ出していく偽善者たち。和臣は苦悩のなかで揺れ動く気持ちにどう決着をつけ、沙也香とどのように向き合っていくのか？

疑惑が全方位に及ぶ衝撃展開、バディの関係性も気になるなかで、次に裏の顔を見せるのは…。

◆信じていたはずの親友から衝撃の事実が…

そして迎える今回の第5話。「沙也香を心から愛してる」――沙也香のことだけを考え続ける和臣だったが、どうしても沙也香の乱れた過去が受け入れられず苦悩する。

桜庭とも決別した今、信頼できるのは自分の親友だけ。そんな気持ちで直人と杉浦誠（草川拓弥）と食事に行く和臣だが、そこで衝撃の事実を明かされ、親友を信じる気持ちも大きくかき乱されることに。

さらに、沙也香と向き合い、一連の過去についても真相を直接尋ねようと覚悟を決めた矢先、和臣と沙也香を再び悲劇が襲う。

ラブサスペンスはいよいよ中盤戦に突入。落ち着く間も与えずに心臓を掴み続ける衝撃展開に注目だ。

◆草川拓弥＆古屋呂敏からコメント到着！

今回の放送を前に、第5話を大きく揺さぶってくる和臣の親友たち――杉浦誠役の草川拓弥と木村直人役の古屋呂敏からコメントが到着した。

2人の親友の本格参戦となる第5話、鍵を握るのは和臣＆誠＆直人の3人による焼肉店でのシーンだ。

そのシーンについて「3人の関係性が垣間見えるところ。張り詰めている和臣と何も気にしていない誠の対比が伝われば」と草川。古屋も「空気が一気に張り詰める」と表現し、「性格が異なる3人だからこそ、その違いが空気感として表れていたらうれしいです」とコメントを寄せた。

また、焼肉店でのシーンの撮影について、「カメラが回っていない時間は、みんな穏やかに談笑していました」と古屋。「流星くんにはビールを飲むシーンがあり、何テイクも重ねる中で、トータルすると缶4本分ほど飲んでいたと思います。少し辛そうに見えましたが、本人は“大丈夫です！”と一言。男前だな、という印象が強く残っています」と振り返った。

そして今後のストーリーの“キーパーソン”となってくる誠を演じる草川は「誠は間違いなく物語をかき乱します」と断言。「こんな人いるのか、と心配になることもありましたが、誠のパワーが歪んでいて尖っているのにぜひ注目してください」と呼びかけている。

和臣、誠、直人の3人での焼肉から、再び大きく動き出す物語――はたして親友たちはどんな顔を見せるのか、その豹変にも注目だ。