「華がありすぎる」「神が直々に...」五輪聖火ランナーにサッカー界のスーパーレジェンド登場でネット騒然！「若返って見える」「キングの帰還」
サッカー界のスーパーレジェンドが、ミラノ・コルティナ五輪の聖火ランナーとして登場し、反響を呼んでいる。
サッカーファンの話題を集めたのが、ミラノの本拠地とするとミランやインテルでもプレーした元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチ氏だ。
ミラノ・コルティナ五輪や古巣ミランの公式SNSが、聖火ランナーを務めるレジェンドの様子を投稿すると、インターネット上では次のような声が上がった。
「神降臨」
「この役、イブラ以外ありえない」
「かっこいいですね」
「ミラノの街のレジェンド」
「聖火を運んでるんじゃない。聖火がズラタンに選ばれただけだ」
「キングの帰還」
「イブラはミラノの神なのでね」
「神が直々に...」
「華がありすぎる」
「イブラ髭剃ったのか若返って見えるわ」
流石はズラタン、聖火を手にする姿も存在感は絶大だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】聖火ランナーを務めるイブラヒモビッチ
