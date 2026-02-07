世界的ストライカーとして活躍したイブラヒモビッチ。(C)Getty Images

写真拡大

　サッカー界のスーパーレジェンドが、ミラノ・コルティナ五輪の聖火ランナーとして登場し、反響を呼んでいる。

　サッカーファンの話題を集めたのが、ミラノの本拠地とするとミランやインテルでもプレーした元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチ氏だ。

　ミラノ・コルティナ五輪や古巣ミランの公式SNSが、聖火ランナーを務めるレジェンドの様子を投稿すると、インターネット上では次のような声が上がった。
 
「神降臨」
「この役、イブラ以外ありえない」
「かっこいいですね」
「ミラノの街のレジェンド」
「聖火を運んでるんじゃない。聖火がズラタンに選ばれただけだ」
「キングの帰還」
「イブラはミラノの神なのでね」
「神が直々に...」
「華がありすぎる」
「イブラ髭剃ったのか若返って見えるわ」

　流石はズラタン、聖火を手にする姿も存在感は絶大だった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】聖火ランナーを務めるイブラヒモビッチ

 