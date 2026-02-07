佐久間大介×日村勇紀、バレンタインデー前に最新チョコレート事情を深掘り！「この感じ味わったことないかも」（佐久間）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。

2月7日の放送では、バレンタインデーシーズンということで「チョコレート」を深掘りする。

■日々進化し続けるチョコレートの最新事情とは？

多くの人を魅了するチョコレートの魅力をサクヒムに教えるキャラクター“おしつじさん”は、年間200種類以上、100万円近くチョコレートにお金を“溶かす”というチョコ好きメイクアップアーティストの夢月（むつき）さん。そしてこれまで9,000種類以上のチョコを食してきた、自称・日本一チョコレートを探求するチョコライターの荒木千衣さんを迎える。

夢月さんはチョコレートの魅力について「チョコレートとは、一粒のなかに無限大の可能性を秘めた“宇宙”だからです！」と熱弁。「ボンボンショコラ」や「生チョコ」、さらに近年トレンドの「ドバイチョコ」など、様々な形に進化を遂げるチョコレートにはまさに宇宙のような無限大の魅力があるという。

そこで今回は、有名ブランドやショコラティエが日々努力を重ねてあらたな形を追い求める、いま大注目の最新チョコレートを紹介。

様々な最新チョコレートのVTRを観ながら、「カカオ豆本来の個性をいかした“ビーントゥバー”の登場」「ただの板チョコと侮るなかれ！ 進化系タブレッ」「青田買いすべきチョコ！ 生産量2％以下の幻のチョコ！」という3つの推しポイントを解説していく。

■3つの“推しポイント”を徹底深掘り

スタジオには最新のチョコレートが続々登場。国際品評会で数々の賞を受賞したブランド「Minimal（ミニマル）」が手掛ける、世界8ヵ国のカカオ豆を使用した、豆ごとの食べ比べセットチョコレートに、日村は「全然違う」「面白いこのチョコ！」と、その奥深いカカオ豆の味わいに興味津々。

そして、日本が世界に誇る有名ショコラティエで、“味覚の錬金術師”と呼ばれる小山進シェフが作る“青のり”を使った衝撃板チョコの未知の味わいに、サクヒム大興奮！

さらに希少なホワイトチョコに佐久間も「これマッジでうまい。確かにホワイトチョコでこの感じ味わったことないかも」と感動する。

そして最後には、ベトナム麺料理「フォー」に、アマゾンの奥地で収穫される生産量2％以下の“幻のアマゾンカカオ”をトッピングした衝撃作が登場。佐久間と日村も「すげぇずっと理解が追いつかない」「こんなの食べたことない！」と、その味に混乱しつつも大絶賛する。

甘いだけじゃない、斬新かつ未知の最新チョコレートの数々を食すなかで、果たしてサクヒムはチョコレートのあらたな魅力に気づくことができるのか？

なおTVerでは、放送後から地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

02/07（土）23:30～23:55

出演：佐久間大介（Snow Man）、日村勇紀（バナナマン）

