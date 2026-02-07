いきなりのWBCモードだ――。侍ジャパンに選出されているソフトバンクの牧原大が6日、チームの宮崎キャンプに前倒しで合流し、に汗を流した。

S組として13日まで独自調整が認められているが、福岡県内での自主トレを早めに切り上げた。「実戦系の練習に少しでも入りたいと思った。シーズンだけであればもう少し自分で調整の形を取りたかったですが、そうも言っていられないので」と意欲的だった。

本職の二塁だけでなく、三塁、遊撃のポジションでも特守を敢行した。チームでは小久保監督が就任した24年以来、内野はすべて二塁だが、WBCではユーティリティー性も求められる。内野に加え、外野全ポジションもできるのは強みだ。

ランチ特打では昨季首位打者を争った柳町と競演。ここまで例年以上の打ち込みを積み上げており「あとは実戦でピッチャーの生きた球を見て感覚を戻せば大丈夫だと思う」と手応えを口にした。

昨季は首位打者に輝き、二塁でベストナインとゴールデングラブ賞も獲得。今季を自身にとって大事なシーズンと位置付けている。WBCでは定位置は約束されておらず、打席数が減る可能性もあるが「シーズンに懸ける思いも強いですが、野球人生で最後のWBCだと思う。野球人として出た方がいいと決断しました」とその覚悟は決まっている。

シーズンの目標はキャリアハイ。2大会連続世界一の貴重な経験を経て、最高のシーズンにするつもりだ。 （木下 大一）