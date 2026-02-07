「有力馬次走報」（６日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆ドバイで行われるドバイＷＣデー（３月２８日・ＵＡＥメイダン）関連の動向。

▽招待受諾

ドバイワールドカップ・Ｇ１（ダート２０００メートル）＝フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）

ＵＡＥダービー・Ｇ２（ダート１９００メートル）＝パイロマンサー（牡３歳、栗東・吉村）

◆香港スプリント１１着のウインカーネリアン（牡９歳、美浦・鹿戸）は、昨年２着に好走したアルクオーツスプリント・Ｇ１（３月２８日・ＵＡＥメイダン、芝１２００メートル）の招待を５日に受諾したことを鹿戸師が明かした。鞍上は引き続き三浦。現在は放牧中で、レースの１カ月前に美浦トレセンに帰厩する予定。

◆２５年エーデルワイス賞覇者リュウノフライト（牝３歳、栗東・四位）が「右前肢橈骨（とうこつ）手根骨骨折」であることが判明。ＪＲＡ転入初戦として予定していたデイリー杯クイーンＣ（２月１４日・東京、芝１６００メートル）は回避となった。四位師は「来週あたりに骨片の除去を行います。復帰は秋くらいになると思います」と説明。

◆２３年京都ハイＪを制したダイシンクローバー（騸１０歳、美浦・戸田）が６日付で登録抹消。通算４４戦６勝（うち重賞１勝）、獲得賞金１億６４６６万４０００円。今後は乗馬となる予定も、行き先は未定。