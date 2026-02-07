ミラノ・コルティナ五輪が開幕

ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心に行われた。イタリア語のアルファベット順に入場し、日本は34番目に登場。そのつづりに注目が集まった。

サンシーロではスピードスケート男子の森重航、リビーニョではスノーボード女子の冨田せなが旗手を務めた。

イタリア語のつづりでは日本は「GIAPPONE」となり、34番目の入場。英語の「JAPAN」とは違う見慣れない表記に、Xでは様々な声が上がった。

「へえ！ イタリアだと、JAPANはGiapponeって言うんだ？」

「日本はJだと思ってのんびり朝食の準備してたら、JじゃなくてGだったので見逃しそうになったw」

「イタリア語で日本のことを『Giappone』と表記することを初めて知った」

「Giappone 文字が新鮮」

今大会は異例の広域開催で、競技会場はミラノ、コルティナダンペッツォ、バルテリーナ、バルディフィエメの4つのエリアに分散。聖火台は、ミラノ中心部の「平和の門」とコルティナダンペッツォの「ディボーナ広場」に設置する。



（THE ANSWER編集部）