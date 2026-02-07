1.体にまとわりつく・足元にすり寄る

お出かけ前に愛猫が足元にすり寄ったり、抱っこをせがんできたりすることはありませんか？

これは単なる甘えではなく、「行かないでほしい」という強い意思表示でもあります。猫にとって飼い主さんは安心の源です。飼い主さんが留守をすることで、愛猫が不安や寂しさを感じているとしたら、この行動は「行かないで」という気持ちのあらわれ。まとわりつくのは飼い主さんの存在を確認し、心の安定を保とうとしていると考えられます。

おすすめの対処法は、短時間でよいので、撫でたり、軽く抱っこして安心感を与えること。無理に押しのけるのはNG行為で、猫の不安が強まったり、関係性にストレスが生じることもあります。

また、留守番の居心地がよくなるように、飼い主さんのニオイのついた毛布や安心できる居場所など用意しておくのがおすすめ。自分のスペースに自然と戻りやすくなりますよ。

2.ドア前で座り込む

飼い主さんが玄関や部屋の出入り口に向かうと、愛猫がその前に座り込むことがあります。これは、通ろうとする飼い主さんの動きを少しでも食い止めようとする行動です。一見わがままに見えるかもしれませんが、猫にとっては「出ていかないで」という純粋な意思表示でしょう。

この場合は無理にどかすのではなく、スキンシップや遊びで安心させてあげましょう。軽く遊んで疲れさせたり、なでて落ち着かせることを習慣づければ、愛猫にとっての「お留守番スイッチ」になることもありますよ。

3.大きな声で鳴く

外出前になると、愛猫が大きな声で鳴いたり、呼び鳴きで注意を引こうとすることがあります。

これは、言葉が喋れない猫からの「一緒にいて」という不安や寂しさの表れです。愛猫は声を出して鳴くことで、飼い主の関心を引き、意識を自分につなぎとめておきたいのでしょう。

この場合、いくら急いでいるときでも、無視しすぎるのはNG。だからといって、過剰に反応するのもよくありません。

「鳴けばかまってもらえる」と学習してしまわないように、適度にかまってあげましょう。できれば時間に余裕をもって、あらかじめ運動させ、疲れさせてあげるのもひとつの手ですよ。

4.物を落とす・イタズラで気を引く

猫は飼い主さんの行動をよく観察しているので、支度の音や動作で「そろそろ出かける」と察知することができます。もし、飼い主さんが外出の準備を始めたときに、愛猫が鍵やバッグを倒したり、飼い主の持ち物に触れてイタズラしたりするなら、これも「行かせたくない」という気持ちの表れです。

まとわりついたり、鳴いたりするのと同様、物を落としたり触ったりすることで飼い主の注意を自分に向けさせようとしているのです。

先述した対処法と同様、出かける前にしっかり遊んで疲れさせておくのはもちろん、鍵やバッグ、財布など落とすと危険な物は、手の届かない場所に置くようにしましょう。また手荷物は外出の直前に用意するのではなく、あらかじめセッティングしておくのも有効です。

5.隠れる・姿を消す

猫を飼っていると、外出前に愛猫のチェックが習慣づいている人も多いはず。トイレや棚に閉じ込められていないか、危ないところにいないか、留守中の愛猫の安全にもつながる大切な行動ですよね。

そんな飼い主さんの気持ちを知ってか知らぬか、逆手にとってか、外出前になると、愛猫が急に物陰や家具の下に隠れて姿を消すことがあります。これは猫なりの不安の表れで、飼い主さんの不在を心細く感じているのでしょう。

猫は安心できる場所に身を隠すことで自分を落ち着かせようとしているので、無理に出してしまうのはいけません。愛猫が落ち着いて留守番できる環境づくりをしてあげるのが望ましいでしょう。

まとめ

猫が飼い主さんの外出を止めようとする行動には、足元にすり寄る、ドア前で座り込む、大きな声で鳴く、物を落とす、隠れるといったさまざまなパターンがあります。

どれも、猫なりの不安や寂しいという気持ちなど、「行かないでほしい」という気持ちの表れであり、決して悪意やわがままからくるものではありません。

もし、愛猫から「行かないで」のサインを受け取ったときは、無理に止めようとせず、愛猫の安心感を最優先にしましょう。短時間のスキンシップや遊び、隠れ場所やお気に入りアイテムの用意、外出時の声かけなど、愛猫のストレスを軽減できるような環境を作るとよいですよ。