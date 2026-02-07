失礼すぎる！30代の母親に「お孫さんに…」　店員の発言に激怒、20年経っても忘れられない女性

ふとした日常の買い物や外食が、店員の不用意な一言で台無しになることがある。

投稿を寄せた大阪府の60代女性は、今から20年以上前に体験した出来事が忘れられないという。（文：長田コウ）

「あんたとそんな会話する間柄じゃない」

娘の服を選ぼうとデパートの子供服店へ入った際、女性スタッフから衝撃の一言をかけられたという。

「お孫さんに…」

当時、女性はまだ30代。もちろん30代で孫がいる人もいないわけではないが、一般的には「お子さんに」と言うほうが間違いないだろう。

女性は当時の怒りをこう書いている。

「馴れ馴れしいし、『あんたとそんな会話する間柄じゃないわ、初めて入った店で！』」

京都府の40代男性は、飲食店で繰り返される、ある確認に辟易しているそう。毎回のように、店員からこう尋ねられるという。

「ご飯は普通でよろしいでしょうか？」「大盛り無料でよろしかったですか？」

店側からすれば、親切心やマニュアル通りの対応なのかもしれない。しかし、男性にとっては、これが失礼なことに分類されている。

おそらく男性は、自分の体型などを見て、「この人はたくさん食べるだろう」と判断されているように感じ、不快感を抱いたのだろう。勝手な決めつけにイラついているようだ。

※キャリコネニュースでは「お店で失礼なことを言われた話」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/YTFRVFA1