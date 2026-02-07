「会議で寝る。面接で寝る」ドン引き上司から勝手に給与を下げられた男性のリベンジ計画

職場に一人でも理不尽な上司がいると、仕事へのモチベーションは一気にそがれてしまう。投稿を寄せた40代男性（事務・管理／年収850万円）は、「典型的な昭和上司」に振り回された経験を明かす。

「会議で寝る。面接（面接官）で寝る。席でも寝る。（午前中から）間違いを指摘されると不機嫌になり、法律の条文や社会保険労務士の見解を見せても『納得できない』『何でこうなんだ』と怒り出す始末」

こんな有り様のため、その上司は「親会社から出向でたらい回し」にされてきた経緯があるそうだ。（文：長田コウ）

「そんな会社にずっといる気が起きるわけはない」と辟易

もちろん本人は現状に不満らしく、「転職活動もしている」と自分から周囲に漏らしていたそう。しかし、「書類すら通らず、それもいたくプライドを傷つけられている様子」だと男性は見ている。

そんな歪んだ感情の矛先は、部下である男性へと向けられた。

「法律を犯してでも我を通そうと命令して来るので、法律を理由に聞かないでいたら給与を勝手に下げられました」

管理職でありながら、自ら率先して法令違反を指示するとは驚きだ。働く上で最も重要な給与額を、身勝手な理由で一方的に不利益変更することも、法律的に許されない不当な行為だろう。

男性は、「そんな会社にずっといる気が起きるわけはない」と、すぐさま転職先を見つけて退職した。しかし、ただ黙って去ったわけではない。

「制度を無視したやり方なので、もちろん法律に抵触しており、訴えたら多分こちらが勝つでしょう。退職する前に証拠を集めて持って帰っているので、今訴える準備を進めています」

どれほど高い役職に就いていようと、法やルールを無視して個人の感情で部下を支配することは許されない。男性が用意した「証拠」という刃が、かつての上司に突き付けられる日はそう遠くないのだろう。

