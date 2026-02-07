「カード使えないから払えない」支払いを全額押し付けてくる彼氏　やがて家に住み着き「光熱費も食費も払わない」

交際相手の金銭感覚に違和感を抱きつつも、ずるずると付き合いを続けて後悔した経験はないだろうか。投稿を寄せた東京都の30代女性は、かつての恋人との信じがたい割り勘エピソードを書いている。

「居酒屋一軒目は彼氏が出して、二軒目は私が出した。普通、食べる分も飲む分も一軒目が多いハズと思っていたら、いつも私が出す二軒目の方が一軒目より多い」

最初はあまり気にしていなかったという女性だが、徐々に彼のセコさが露呈していく。（文：長田コウ）

「留守電には泣きながらお酒飲んでる音が…」

決定打となったのは、2人で旅行に出かけた時のことだった。

「交通費を私が出して、宿泊代を彼氏が出すはずが、予約した宿で『カードが使えないから、払えない』と言い出し（中略）結局、私が出して、お金返さない」

カードについて「予約する時に確認すれば解る事」と女性は呆れるが、彼の暴走はこれだけに留まらなかった。女性が借りた部屋に住みつくと、光熱費すら一切払わず、彼女が買った酒や食料を勝手に飲み食いする「ヒモ状態」になったという。

最終的には女性の家族が間に入って彼を追い出すことに成功。別離後、自営業だった女性が仕事で成功したと知るやいなや、彼はしつこく復縁を迫ってきたそう。

「私は別の人と婚約して…引っ越して結婚しました。留守電には泣きながらお酒飲んでる音が入ってました」

都合のいい時だけすがりつこうとする姿勢に、もはや同情の余地はないだろう。

※キャリコネニュースでは「割り勘にモヤモヤした事」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/2T90TNEL