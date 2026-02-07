「お年玉はポストに入れておいて」義妹からの“集金連絡”に、氷河期世代の女性がブチギレた結果

親族同士の付き合い、特にお金のやり取りは一度こじれると修復が難しい。西日本に住む50代の女性から、不公平な親戚付き合いに終止符を打ったという怒りの投稿が寄せられた。

女性の不満は結婚当初から湧き始めていた。女性夫婦が結婚した際も、新築マイホームを購入した際も、義妹たちは「内祝いだからお祝いはやらなくていいらしい」という謎の理屈で、お祝いを一銭もくれることがなかったという。（文：湊真智人）

「貰って当然という態度にカチンときた」

しかし、立場が逆になると話は別だ。義妹が結婚し、家を建て、そして4人の子どもを産んだとき。女性たち夫婦はその都度欠かさずご祝儀を包んできた。しかし実は、懐事情には厳しいものがあった。

「毎年4人の子どもにはクリスマスプレゼントやお年玉もやってきたが、氷河期世代の我が家は給料は上がらないのに子どもの成長に合わせて毎年負担は増えるばかり」

義妹の夫は「バブル世代の公務員」で、車を2台所有。生活には余裕があるように見える。対して女性は氷河期世代。物価高も相まって、親戚の子ども4人に“貢ぎ続ける”生活に疑問を抱くのは当然のことだろう。

そうしたなか、コロナ禍で家計が苦しくなった数年前、女性は「今年は元旦にそちらへ行かない」と伝えた。会わなければお年玉を渡さずに済むと考えたからだ。ところが、義妹からの返信は想像を絶するものだった。

「元旦は旦那の実家に行って留守だから、お年玉は子供達が楽しみにしているから家のポストに入れておいて」

さながら集金人のような言い草に、女性は「貰って当然という態度にカチンときた」と振り返る。長年の不満が爆発した女性はそれ以来、義家には夫一人で行かせるようにしたという。

また、クリスマスとお年玉用に用意していた予算を7万円から4万円に大幅カット。夫が「予算目一杯使おうとする」ため、足りない分は夫の小遣いから出すよう引導を渡した。

「我が家はマイホームを持って20年。給湯器や家電が次々と調子悪くなり、春には車検も待っています。なので、他人の子どもにかけるお金などありません。今年から我が家ファーストにしていきます」

さらに、頻繁に帰省する夫に対しては、「実家に帰るなら夕飯も食べてきて」と徹底。夕食に刺身を欠かさないという夫の食費を少しでも浮かすための「密かな節約術」だと明かす。

「今まで散々実家や義理妹家族にお金をかけさせられたので、週1の夫の食費くらいそっちで持ってくれ」

こう心境を吐露した女性。親族からの過剰な甘えを断ち切ったことは、家計を守るための正当防衛と言えるだろう。

