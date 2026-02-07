巨人の石井琢朗２軍監督（５５）が６日、塁間を短くした狭いダイヤモンドで実戦形式の「ミニゲーム」を行った。

きっかけは女子ソフトボールの試合だった。野球より短い塁間での攻防に「選手の動きが印象に残った」とヒントを得て練習導入を決めた。「距離が短くなることで早く捕って投げる、走塁も短い分、うまく塁間を使ってターンしないと曲がれない。外野に打球が飛ぶときも、瞬時に判断するスキルが必要」と狙いを説明した。状況判断を含め「無駄のない正確な速さ」が養われるとし、「思った以上に効果がありそう。今後に生かせる」と手応えを感じた。

練習前の円陣では「昨日一日の中で限界突破したやつ？」と、選手に質問。数人が挙手すると「簡単に限界は来ないんだよ、人間は。防衛本能にどれだけもう一人の自分があらがうか」と熱く呼びかけた。「自分の能力を超えていく、越えられなかった壁を越えれば次の景色も見えてくる」と訴えた。盗塁王４度にゴールデン・グラブ４度、通算２４３２安打の２軍新指揮官があの手この手でチーム力アップを目指す。（水上 智恵）