ロッテのドラフト２位左腕・毛利海大（かいと・２２）＝明大＝が６日、都城キャンプの「クーリッシュブルペン」で投球練習に臨み、５２球を投げた。

「バランスよく投げられました。久しぶりに５０球を超えました」

ロッテのキャンプではブルペン投球の際、打者が打席に立ち、“目慣れ”をする。投手にとっても、より実戦的にピッチングできる利点がある。この日、毛利がブルペン入りすると、左打席に立ったのは明大の２学年上の先輩・上田希由翔（きゅうと）内野手（２４）だった。

「今年に入って初めての打者が希由翔さんで…とりあえず左打者なので、抜けないように、当てないようにだけ考えました」と毛利。最終学年で明大のエースに君臨した毛利だが、リーグ戦初登板は２年春の法大１回戦。その際に「４番・三塁」で主将の重責を担っていたのが、上田だ。初心を呼び起こすブルペンになった。

「横で石垣（元気）が１４９キロとか投げていたので…」と笑わせたが、「タイプが違うので、そのへんも焦らずやっていきます。前回よりも球速の波がなく、常時キープしながら投げられていたので、よかったと思います」と前を見据えたサウスポー。虎視眈々と、開幕１軍へ牙を研ぐ。（加藤 弘士）