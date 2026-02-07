打倒・正門良規、Aぇ! group3人が料理対決 小島健が“おしゃれイタ飯”挑戦でなぜか歌い踊る
4人組グループ・Aぇ! groupが出演する8日放送のフジテレビ系バラエティー『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（深1：30）では、料理バトル第2弾「令和のアレコレ使ったら初心者でも余裕でおいしいものが作れちゃう？」をテーマに、メンバーたちが料理企画に挑む。
【写真】勝利を必死に祈る正門良規＆小島健
オープニングでは、正門良規が「おかげさまで本格始動でございます！ありがとうございます！」と上機嫌。今回はYouTubeで大活躍中の人とガチ料理対決を行うと聞いてきた、やる気満々の正門は、まだ対戦相手を聞いていないという。さっそく、対戦相手に登場してもらうために「YouTubeで大活躍中のこの方です！」と呼び込むと、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の3人が「よろしくお願いします！」とあいさつ。なんと、「僕たちYouTubeやっているんで！」と話すメンバー3人が今回も対戦相手に。
メンバーで唯一料理が得意な正門と、料理初心者のメンバーが令和の最新グッズを使って対決する料理企画の第2弾「ちょちょいのちょいで打倒正門！シチュエーション料理対決！セカンドシーズン！」を実施。今回も料理好きな正門と料理初心者の末澤、小島、佐野の3人に分かれ、それぞれ最新食品レシピ、最新調理家電レシピ、AIレシピを使用して、シチュエーション料理バトルに挑む。
最初のシチュエーションは「気になるあの子が笑顔になるおしゃれイタ飯」をテーマに、正門と小島がガチ対決。「あんまり家でイタ飯はやらない」と話す正門に、「保険はるの早い！分かるよ、怖いのは（笑）」と返す小島。一方、佐野に「あれから料理したりとかは？」と聞かれた小島は「するわけないやん！」と即答。そんな2人は一体どんな料理を仕上げるのか。
前回に引き続き“マイ包丁”を持参し、気合十分の正門は、今回も手際よく作業を進める。そんな正門の隣で調理の解説を行う末澤に、思わず「誠也くん料理の知識増してるやん！」と正門。これに末澤本人は「末澤も成長してるんで！」と堂々と返答。
一方、小島は材料を混ぜるために「シェ〜イク!!」と声を上げ、佐野とともに歌い踊りながら大盛り上がり。「楽しいのが一番や料理は」と言う佐野の言葉通り、終始笑顔で楽しそうに作業を進める小島。果たして、1回戦は正門と小島のどちらに軍配があがるのか。
