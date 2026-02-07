ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日未明）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）などで始まった。開会式は史上初めて4会場で開催。行進も4会場で行われ、個性的なファッションから高級ブランドまで色とりどりの各国入場行進ウエアが大きな反響を呼んだ。

イタリア色を前面に出した開幕演出を終え始まった各国選手の入場行進。ギリシャから始まり、日本は34番目に登場。先導者はモードなファッションに身を包んだ。日本選手団は4会場でそれぞれ旗手の森重やジャンプの高梨、スピードスケートの佐藤らが日の丸とイタリア国旗を振りながら笑顔で入場行進した。

陽気に、はしゃぎながら、クールに…4会場それぞれに色が出た入場行進。モンクレールにモフモフハット、色鮮やかなダウンジャケットを着たアスリートの姿にネット上では「さすがイタリア！」「まるでミラノコレクション」「ファッションショーみたい」「見ていてワクワク笑顔」「素敵なダウンがたくさん」「ランウェイを見ているようで楽しい」などの反響が続々と寄せられた。