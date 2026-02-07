変人動物学者（生田斗真）＆カリスマモデル（シシド・カフカ）、過去の真実明らかに 『パンダより恋が苦手な私たち』第5話あらすじ
俳優の上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜 後9：00）の第5話が、きょう7日に放送される。それに先立って、同話のあらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】毒舌カリスマモデル･灰沢アリア（シシド・カフカ）
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。上白石は仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・柴田一葉、生田は“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司を演じる。
第5話で描かれるテーマは「後悔しない人生の選択」。今いる場所にどこか不安を感じながらも、次の一歩を踏み出す勇気が持てない。恋も仕事も「このままでいいのか」と立ち止まってしまうすべての人に向けて、主人公たちがそれぞれの“決断”と向き合っていく物語が描かれる。
今回、一葉が担当する恋愛相談コラムに寄せられたのは「今の恋人と気は合うけれど、本当に“恋”なのか分からない。でも別れたら、次があるかも分からない」という切実な悩み。今の関係を続ける不安と、手放す怖さ。20代女性のリアルな迷いが、一葉自身の胸にも突き刺さる。
仕事では、思うように評価されず、それでも今の場所を離れる決心もつかない。恋では、進みたい気持ちと、傷つくことへの恐れが交錯する。仕事の選択、恋の行方、そして「自分はどう生きたいのか」。後悔しないために、一葉が選び取ろうとする答えとは。
第5話で、司が示す“動物の恋”のヒントは、生涯同じパートナーと添い遂げる、わずか3パーセントの哺乳類・オオカミ。さらに、司と灰沢アリア（シシド・カフカ）の過去に隠された真実、司に近づく謎の女の正体、鬼の編集長・藤崎美玲（小雪）の意外すぎる素顔も明らかになる。
【場面写真】毒舌カリスマモデル･灰沢アリア（シシド・カフカ）
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。上白石は仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・柴田一葉、生田は“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司を演じる。
今回、一葉が担当する恋愛相談コラムに寄せられたのは「今の恋人と気は合うけれど、本当に“恋”なのか分からない。でも別れたら、次があるかも分からない」という切実な悩み。今の関係を続ける不安と、手放す怖さ。20代女性のリアルな迷いが、一葉自身の胸にも突き刺さる。
仕事では、思うように評価されず、それでも今の場所を離れる決心もつかない。恋では、進みたい気持ちと、傷つくことへの恐れが交錯する。仕事の選択、恋の行方、そして「自分はどう生きたいのか」。後悔しないために、一葉が選び取ろうとする答えとは。
第5話で、司が示す“動物の恋”のヒントは、生涯同じパートナーと添い遂げる、わずか3パーセントの哺乳類・オオカミ。さらに、司と灰沢アリア（シシド・カフカ）の過去に隠された真実、司に近づく謎の女の正体、鬼の編集長・藤崎美玲（小雪）の意外すぎる素顔も明らかになる。