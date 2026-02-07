小芝風花主演、異色刑事コメディー『事件は、その周りで起きている』第3弾放送決定 向井理がゲスト出演
俳優の小芝風花が主演する夜ドラ『事件は、その周りで起きている』のシリーズ第3弾が、NHK総合で放送されることが決定した。3月9日から12日まで4夜連続、1話完結15分の異色コメディーが帰ってくる。
【画像】夜ドラ『事件は、その周りで起きている』シリーズ3の場面写真
本作は、NHKの人気コント番組『LIFE！〜人生に捧げるコント〜』の制作スタッフが手がけるシチュエーションコメディー。2022年にシリーズ1、24年にシリーズ2が放送され、「刑事ものなのに、事件をまるで描かない。代わりに“事件の周りで起きるトラブル”を描く」という斬新な設定が話題を呼んだ。
舞台は、地方の小さな警察署・新月署（しんげつしょ）。主人公は、負けず嫌いで何事も自分の力で成し遂げたい性格の刑事・真野一花（まの・いちか）。演じる小芝は、空回りしながらも前向きに奮闘する刑事像をコミカルに表現してきた。真野のバディで、効率重視の合理主義者・宇田川和人役で笠松将が共演。
シリーズ1では、対照的な性格の2人が繰り広げる反発と共闘をコミカルに描いた。シリーズ2では、クセのある同僚たちが活躍。2人の上司、10歳年上の警部補に頭が上がらない警部、谷崎誠（たにざき・まこと／北村有起哉）。自称、元科捜研のエース、向田舞（むこうだ・まい／倉科カナ）。真野に恋する交通課警察官、徳大寺玲央（とくだいじ・れお／中野周平）。彼らの言動によって、真野と宇田川が直面する事件の周りで起きるトラブルを描いた。
シリーズ第3弾となる今回は、レギュラーキャストに加え、スペシャルゲストとして向井理が出演。新月署のメンバーが大ファンの劇中ドラマ「刑事・二階堂」主演俳優、椎名耀司（しいな・ようじ）として登場し、物語に新たな波乱を巻き起こす。
さらに、新シリーズ放送にあわせ、過去作の一挙再放送も決定。シリーズ1（全4話）を2月23日〜26日（後10：45〜11：00）に、シリーズ2（全4話）を3月2日〜3月5日（後10：45〜11：00）に総合テレビで放送。初視聴の人はもちろん、これまでのファンにとっても、新作をより深く楽しめる機会となりそうだ。
■小芝風花（真野一花役）のコメント
『事件はその周りで起きている』シリーズ3。やっと犯人を取り押さえることが出来ました。 なかなか刑事らしい事件が起きないドラマですが、見届けてくださるとうれしいです。そしてまたまた豪華なゲストが…！お楽しみにっ！
■笠松将（宇田川和人役）のコメント
あいかわらず、他の作品では味わうことができない緊張感がある現場です。一連で長回しの撮影なので、本番前にキャスト全員でせりふの読み合わせをしたり、チームで撮影を乗り越えた達成感もありました。キャストだけでなく、監督やスタッフの皆さんのこだわりもたくさん詰まっている作品です。ぜひご覧ください！
■中野周平（徳大寺玲央役）のコメント
待ちに待ってました、シリーズ３！久しぶりにお会いするのに、すぐに仲良く話せる最高のメンバー！シリーズ３でも相変わらず事件の周りで右往左往です、今回も見応えたっぷりです！真野さんと徳大寺は進展あるのか!?お楽しみに！
■倉科カナ（向田舞役）のコメント
シリーズ３を迎えて、向田舞というキャラクターにさらに愛着が湧きました。あらためて、人間味のある愛すべきキャラクターだなと。周りに認められたいという気持ちが強かったり、少し男性運が無いところだったり。今回は前回よりもキャラクターがパワーアップしています。15分間という見やすいドラマですので、ぜひ気軽に見ていただきたいです。
■北村有起哉（谷崎誠役）のコメント
5人のキャラクターが本当に大好きです。どのキャストが欠けても成立しません。ただせりふを言い合うだけではない、“テンポと間”を大切にした作品。シリーズ3では、さらにチームワークが高まっています。事件はあまり起きないですが、真剣なコメディドラマをお楽しみに！ （笑）
■スペシャルゲスト：向井理（椎名耀司役）のコメント
脚本・倉持裕さんらしい、少しシュールなせりふ回しで、ジワジワ笑えるコメディです。俳優である私が、劇中ドラマの俳優役を演じるという少し難しい役柄でしたが、クセが強くならないよう、ストレートに演じました。小芝さんや北村さんと久しぶりの共演ですごく楽しい撮影でした。ぜひご覧ください。
