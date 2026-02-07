衝撃スキャンダル　スキージャンプで一部選手が局部注射か　飛距離アップを狙った疑惑に世界騒然「奇妙な懸念」【冬季五輪】

スーツの性能が上がり、制約も様々に設けられているスキージャンプ（写真はイメージ） (C)Getty Images

前代未聞の事態に業界が騒然となっている。

来る2月6日（現地時間）に開会式を迎えるミラノ・コルティナ冬季五輪を前に、国際的に波紋を広げているのは、ノルディックスキー・ジャンプの男子選手たちによる衝撃的なスキャンダルだ。英公共放送『BBC』をはじめとする複数の欧州メディアは、一部の五輪参加選手たちが少しでも飛距離を稼ぐために自分の局部にヒアルロン酸を注射して肥大化させ、スーツの面積を広げようとしている疑惑について伝えた。

一聴しただけでは想像しがたい一報だ。現時点では「疑惑」の域を出ていない。しかし、その内情は深刻だ。そもそも選手たちはシーズン開始前に3Dスキャナーによって身体のサイズを計測。その数値からピタッとフィットするスーツを作るのだが、ドイツ紙『Bild』によれば、一部の選手たちは陰茎にヒアルロン酸を打つことで一部を大きくし、飛距離を伸ばしに行っているという。

『BBC』のインタビューに応じた国際スキージャンプ連盟（FIS）のレースディレクターを務めるサンドロ・ペルティーレ氏は、「今のスーツは、わずか1センチの違いがすべてを左右する」と断言。ヒアルロン酸注入が競技にもたらす影響について、「表面積が5％でも広がれば、より遠くまで飛べる」と見解を示している。

もっとも、世界アンチ・ドーピング機構（WADA）も調査に乗り出す可能性が浮上している同疑惑について、現場は冷静に受け止めているようだ。FISの広報部長ブルーノ・サッシ氏は、『BBC』で「選手たちが競争上の優位性を得るためにヒアルロン酸注射を使ったという事実はおろか、証拠すら一切存在したことはない」と証言し、疑惑を否定している。