セクシー女優の河北彩伽（かわきた・さいか、26）が6日、自身のインスタグラムを更新。事務所移籍にともない、河北彩花（読みは同じ）に女優名を戻すことを発表した。

「ご報告」と題し、「いつも応援して下さっている皆さまへ この度、事務所を移籍し ティーパワーズ所属となり女優名は【河北彩花】に戻る事となりました」と報告。「このお仕事に戻った当時の私は まさかこんなに長く続けられるとは全く想像もしていませんでした。今もこうして続けられているのは紛れもなく、日々変わらずに応援して下さるファンの皆さんのおかげです」と感謝の気持ちをつづった。

さらに、「デビューから8年目を迎えた今、デビュー、そして復活を経てここからは“第3章”の【河北彩花】として新たな一歩を踏み出します。これまでの道のりを大切に感じながら

これからはより一層さまざまなことに挑戦し新しい姿をお届けしていきたいと思います！ 引き続き応援よろしくお願いします」とさらなる活躍も誓った。

ファンやフォロワーからも「世界一美しい」「可愛い」「キレイすぎる」「親しんだ名前の復活だね」「さらなる進化応援します」「新たな門出に乾杯」「引退じゃなくて本当に良かった」などのコメントが寄せられている。

河北は千葉県出身。18年4月に「河北彩花」の名前でデビュー。19年3月を最後に新作を発売していなかったが、21年6月に雑誌の表紙を飾って復帰。同年以降は数々の賞でセクシー女優ランキング1位を獲得。24年3月6日には所属事務所移籍にともない芸名を「河北彩伽」に変更。25年に「萌名」の名前で歌手としてもデビュー。趣味は映画＆ミュージカル鑑賞。身長169センチ。

