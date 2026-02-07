グラビアアイドルの藍野りな（24）が6日までにインスタグラムを更新。ビキニショットを公開した。

「ミスチルのライブ、行きたいなぁ 最近は舞台もLIVEも映画もドラマも色んな作品を観たいなって心から思うようになった」と心境をつづり、ひもビキニ姿を投稿した。ハートマークのビキニを着用し、キャッチフレーズの「まんまるバスト」を強調させている。「人の心を動かす人って、凄いよね。私もいつか、そんな風になれたらな」と願った。

この投稿にフォロワーからは「かわいくて魅力的」「可愛くて、2度見してるよぉ」「魅力的」とコメントが寄せられている。

藍野は東京都出身。河合梨奈の名前で21年にグラビアデビュー。22年8月にDVD「食べごろ果実」を発売。「まんまるバストのニューフェイス」のキャッチフレーズがついた。恋愛番組出演時の自己紹介で「食べごろボディ」と自称したこともある。趣味は釣り、カラオケ、コスメ収集など。特技は中ジョッキを11個持つこと。小型船舶1級、剣道二段、日商簿記3級、JNAジェルネイル技能検定中級などの資格も持つ。