モデルでタレントの新田さちか（27）が6日までに自身のインスタグラムを更新。地元に帰省した際のオフショットを公開した。

「金沢で受け継がれてきた古流のいけばなを。母は昔からお花が好きで、今でも家は年中お花だらけ。これまでも一緒にお花をいけることはあったんやけど、先生にお越しいただいて、母と並んで花道を学ぶのは今回が初めてでした 改築したばかりの金沢の事務所にて。お花と向き合う時間を、静かに、、（嘘です、ワーワー言っとった）楽しむひととき。奥では父が、こちらを横目に久しぶりにお抹茶を点てて一服 私たちの様子を、肴にしとったんかもしれん（笑）」と記し、地元の石川県金沢市に帰省した際の写真を披露した。

「その後は、和紙を基調に立体アートを手がけておられる画家さんにもお越しいただき、作品を拝見しながら、あれこれお話して、二点オーダーすることに。どんな形になるのか、今から楽しみです 今回は収録や撮影があっての滞在やったけど、金沢らしい場所を巡って、雪景色の庭を歩いたり。心が整う時間になりました」とつづった。

フォロワーからは「ネイルもとってもかわいい」「天使なの？」「お帰りなさい！」「お花とめっちゃ似合ってます」「ほっこり」などのコメントが寄せられている。

新田は20年にミス青学コンテスト2020で準グランプリを獲得し、ABEMAオリジナル恋愛リアリティー番組「恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss On The Bed〜」に出演。21年にアパレルブランド「Sachat」（サーシャ）を立ち上げ、実業家としても活躍している。