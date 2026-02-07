レースクイーン（レースアンバサダー）を昨年限りで卒業したモデルの花乃衣美優（25）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。カートを楽しむ様子を投稿した。

「カートって、想像より怖くていつもスピードそんなに出せない！」とつづり、ヘルメットをかぶってカートに乗る姿をアップ。丈の短い白のトップスにデニムパンツのヘソ出しコーデを公開した。

さらに白い長袖ニット、ショートパンツにロングブーツ姿で、スラリと伸びた脚線美も披露した。

「2026年初の有明大会も一般チケット発売開始し、RIZIN2026もまもなく開幕ですね！！！」と3月7日に東京・有明アリーナで開催される「RIZIN52」をアピール。白と黒を基調とした「RIZINガール」のコスチューム写真もアップした。

ファンやフォロワーからも「安定の超可愛い過ぎる」「きゃわいい」「ほっっっそーー」「お人形さんみたい」などのコメントが寄せられている。

花乃衣は大阪府出身。大学在学中にモデル活動を開始。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、水着や浴衣を含めてプライベートのファッションなども投稿している。自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めてきたが、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」を含めて、昨年限りで卒業した。格闘技イベントRIZINを盛り上げる「RIZINガール」は26年も継続して活動することが決定。趣味はドライブ。身長160センチ。血液型O。