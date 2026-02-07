10万人に1人の発症といわれる慢性骨髄性白血病と診断された、モデルでタレントのネイボール（35）が6日に自身のブログを更新。健康診断の結果を明かした。

ネイボールは「健康診断で、ちょっと引っかかるところが見つかりました」と書き出し「正直、結果を見た瞬間はショックでした…。『まさか、また自分が?』って、頭が一瞬フリーズしまたよね（原文ママ）」と心境を吐露した。

続けて「でも、落ち込んでいても何も変わらないので、近いうちに、かかりつけの病院で診察を受けてきます。精密検査。この言葉、重たいです」と記し「尿検査にて異常を認めます。精密検査を受けてください」と記された検査結果を写真でアップした。

また「でも同時に、『早めに気づけた』という意味でもあるはず。不安はあるけど、今できることは、きちんと診てもらって、必要なら向き合うこと。また結果が分かったら、正直な気持ちで書きます」と思いをつづった。

ネイボールはサッカーのブラジル代表ネイマールのそっくりさんとしても注目を集めるモデル。「有吉反省会」（日本テレビ系）や「5時に夢中！」（TOKYO MX）などに出演経験がある。24年2月、「私、ネイボール 白血病と診断されました」とブログで公表した。