IFFHSが発表した2025年のU-20アジアベスト11。(C)IFFHS

　先日、国際サッカー歴史統計連盟（IFFHS）が、2025年のU-20アジアベストイレブンを発表した。

　日本からは、GKの鈴木彩艶（パルマ）、DF市原吏音（AZ）、DF小杉啓太（フランクフルト）、MF齋藤俊輔（ウェステルロー）、MF佐藤龍之介（FC東京）、FW後藤啓介（シント＝トロイデン）、FW塩貝健人（ヴォルフスブルク）の７人が選出された。

　ただ、明確な選考基準は示されていない。鈴木は23歳だが、20歳以下のGKでは該当者がいなかったということだろうか。

　一方、ライバルの韓国はFWヤン・ミンヒョク（コベントリー）のひとりに留まった。

　この状況を嘆いたのが、韓国のメディア『Xports News』だ。「韓国１−７日本、衝撃の結果だ。韓国サッカーの未来は危うい！　ヤン・ミンヒョクが唯一の韓国人選手」と見出しを打ち、次のように伝えた。
 
「なんと７人の日本人選手が選出された。韓国の誇りを守ったのはヤン・ミンヒョクただ一人だった」

「昨年は韓国からベストイレブンに５選手が選出された。しかし、わずか１年で日本に大きく差をつけられた」

　１−７と大差がつき、相当な危機感をもっているようだ。

　ちなみに、日本と韓国以外では、イラン代表のMFアミルモハンマド・ラザギニア（エステグラル）、イラン代表MFモンタデール・マドジェド（イラク・ハンマルビー）の３人がチョイスされている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

