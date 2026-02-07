「衝撃の結果だ」日本に“１−７”で惨敗…韓国のメディアが茫然「大きく差をつけられた」「韓国サッカーの未来は危うい」
先日、国際サッカー歴史統計連盟（IFFHS）が、2025年のU-20アジアベストイレブンを発表した。
日本からは、GKの鈴木彩艶（パルマ）、DF市原吏音（AZ）、DF小杉啓太（フランクフルト）、MF齋藤俊輔（ウェステルロー）、MF佐藤龍之介（FC東京）、FW後藤啓介（シント＝トロイデン）、FW塩貝健人（ヴォルフスブルク）の７人が選出された。
ただ、明確な選考基準は示されていない。鈴木は23歳だが、20歳以下のGKでは該当者がいなかったということだろうか。
一方、ライバルの韓国はFWヤン・ミンヒョク（コベントリー）のひとりに留まった。
この状況を嘆いたのが、韓国のメディア『Xports News』だ。「韓国１−７日本、衝撃の結果だ。韓国サッカーの未来は危うい！ ヤン・ミンヒョクが唯一の韓国人選手」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「なんと７人の日本人選手が選出された。韓国の誇りを守ったのはヤン・ミンヒョクただ一人だった」
「昨年は韓国からベストイレブンに５選手が選出された。しかし、わずか１年で日本に大きく差をつけられた」
１−７と大差がつき、相当な危機感をもっているようだ。
ちなみに、日本と韓国以外では、イラン代表のMFアミルモハンマド・ラザギニア（エステグラル）、イラン代表MFモンタデール・マドジェド（イラク・ハンマルビー）の３人がチョイスされている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！
日本からは、GKの鈴木彩艶（パルマ）、DF市原吏音（AZ）、DF小杉啓太（フランクフルト）、MF齋藤俊輔（ウェステルロー）、MF佐藤龍之介（FC東京）、FW後藤啓介（シント＝トロイデン）、FW塩貝健人（ヴォルフスブルク）の７人が選出された。
ただ、明確な選考基準は示されていない。鈴木は23歳だが、20歳以下のGKでは該当者がいなかったということだろうか。
この状況を嘆いたのが、韓国のメディア『Xports News』だ。「韓国１−７日本、衝撃の結果だ。韓国サッカーの未来は危うい！ ヤン・ミンヒョクが唯一の韓国人選手」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「なんと７人の日本人選手が選出された。韓国の誇りを守ったのはヤン・ミンヒョクただ一人だった」
「昨年は韓国からベストイレブンに５選手が選出された。しかし、わずか１年で日本に大きく差をつけられた」
１−７と大差がつき、相当な危機感をもっているようだ。
ちなみに、日本と韓国以外では、イラン代表のMFアミルモハンマド・ラザギニア（エステグラル）、イラン代表MFモンタデール・マドジェド（イラク・ハンマルビー）の３人がチョイスされている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！