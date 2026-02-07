グラビアアイドルで6人組アイドルグループ「TERASU×TERASU」（通称「テラテラ」）メンバーの池本しおり（23）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「セカンド写真集発売前イベントの予約会は2／10までです！！！」とつづり、白を基調とした刺しゅう柄のひもビキニ水着にビーチサンダルを履いたショットを公開。ポニーテールにまとめた髪に両手を上げて添え、白肌のワキものぞかせた。

約2年ぶりとなる写真集は3月26日に発売を予定している。

ファンやフォロワーからも「アジアの美代表〜」「可愛さ爆発」「おへそ丸出しでメッチャ可愛い」「丁度いい肉付きが最高」「パーフェクト」「天使すぎます」「芸術作品」「たまらないハート」「めちゃくちゃ楽しそう」とコメントが寄せられている。

池本は神戸市出身。15歳の時に家族で訪れた東京・原宿でスカウトされ芸能界入り。20年8月発売の「週刊プレイボーイ」で初の単独グラビア。身長150センチ。スリーサイズはB81−W56−H83センチ。ミニマムとグラマラスボディーを掛け合わせた「ミニグラ」と称されることもある。同10月にはデジタル写真集3冊同時発売。21年1月、「太陽」と「月」をコンセプトにしたアイドルグループ2組の結成が発表され、「太陽」の「テラス×テラス」メンバーに加入。趣味は音楽鑑賞、香水集め。特技は百人一首。