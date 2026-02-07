NY株式6日（NY時間15:11）（日本時間05:11）
ダウ平均　　　50005.61（+1096.89　+2.24%）
ナスダック　　　22971.51（+430.92　+1.91%）
CME日経平均先物　56370（大証終比：+1960　+3.48%）

欧州株式6日終値
英FT100　 10369.75（+60.53　+0.59%）
独DAX　 24721.46（+230.40　+0.94%）
仏CAC40　 8273.84（+35.67　+0.43%）

米国債利回り
2年債　 　3.493（+0.043）
10年債　 　4.202（+0.022）
30年債　 　4.852（+0.011）
期待インフレ率　 　2.328（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.842（-0.001）
英　国　　4.514（-0.045）
カナダ　　3.402（+0.008）
豪　州　　4.826（-0.031）
日　本　　2.221（-0.009）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.42（+0.13　+0.21%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4976.00（+86.50　+1.77%）

ビットコイン（ドル）
70432.38（+7349.37　+11.65%）
（円建・参考値）
1106万3518円（+1154439　+11.65%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ