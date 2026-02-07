ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は１０９６ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式6日（NY時間15:11）（日本時間05:11）
ダウ平均 50005.61（+1096.89 +2.24%）
ナスダック 22971.51（+430.92 +1.91%）
CME日経平均先物 56370（大証終比：+1960 +3.48%）
欧州株式6日終値
英FT100 10369.75（+60.53 +0.59%）
独DAX 24721.46（+230.40 +0.94%）
仏CAC40 8273.84（+35.67 +0.43%）
米国債利回り
2年債 3.493（+0.043）
10年債 4.202（+0.022）
30年債 4.852（+0.011）
期待インフレ率 2.328（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.842（-0.001）
英 国 4.514（-0.045）
カナダ 3.402（+0.008）
豪 州 4.826（-0.031）
日 本 2.221（-0.009）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.42（+0.13 +0.21%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4976.00（+86.50 +1.77%）
ビットコイン（ドル）
70432.38（+7349.37 +11.65%）
（円建・参考値）
1106万3518円（+1154439 +11.65%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
