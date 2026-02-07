ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ï4¤«½ê¤ÇÆ±»þÆþ¾ì¡¢´ú¼ê¡¦¿¹½Å¹Ò¤Ï¾Ð´é¡¢ÊÌ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ö¥ß¥é¥Î¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤½¤¦...¡×¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¹Ô¿Ê¡Ú³«²ñ¼°¡Û
¢£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡³«²ñ¼°¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥µ¥ó¥·¡¼¥í¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø¡¦ÆüËÜÂåÉ½°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤¬³«Ëë¡¡À»²Ð¤Ï»Ë¾å½é¤Î2ÅÔ»ÔÆ±»þÅÀ²Ð¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ï¶â¥á¥À¥ë3¸Ä
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤Î³«²ñ¼°¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢92¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤¬»²²Ã¡£¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Î¥µ¥ó¥·¡¼¥í¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼°Åµ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢»³³Ù¥¨¥ê¥¢¤Î¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¡¢¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×²ñ¾ì¤Î¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤Î²ñ¾ì¤Î¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤â¤¢¤ï¤»¡¢4¤«½ê¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Æ±»þ¤ËÆþ¾ì¹Ô¿Ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
³«²ñ¼°Á°¤Ë¤Ï´ú¼ê¤Î¿¹½Å¹Ò¡Ê25¡¢¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡ÖÀèÆ¬¤òÊâ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂ¿¾¯¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¯Êâ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¡¢°ðÀî¤¯¤ë¤ß¡Ê26¡¢¸÷Ê¸Æ²¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ï¡Ö´ú¤ò¿¶¤Ã¤ÆÊâ¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡¢»³ÅÄÏÂºÈ¡Ê24¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤«¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÊâ¤±¤ë¤Î¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡¢ËÜÅÄ·½Í¤Áª¼ê¤È¤«ÆüËÜ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï³«²ñ¼°¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥»¥ê¥¨A¤ÎAC¥ß¥é¥ó¤È¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¼ýÍÆ¿Í¿ô7Ëü5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¤³¤³¤ËÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬µÍ¤á´ó¤»¤¿¡£³«²ñ¼°½øÈ×¤ËÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥°¥é¥ß¡¼¾Þ5ÅÙ¼õ¾Þ¡¢¡ÈÀ¤³¦¤Î²ÎÉ±¡É¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤ÇÈäÏª¡£
Áª¼ê¤ÎÆþ¾ì¤Ï¡È¸ÞÎØÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡É¥®¥ê¥·¥ã¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ4¤«½ê¤Ç¤ÎÁª¼êÆþ¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢8¶¥µ»116¼ïÌÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
34ÈÖÌÜ¤ÎÆüËÜ¤Ï¥ß¥é¥Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î¿¹½Å¡¢»³³Ù¥¨¥ê¥¢¤Î¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤Ç¤ÏÉÙÅÄ¤»¤Ê¡Ê26¡¢±§º´ÈþSC¡Ë¤¬´ú¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¡¢ÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÎÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿²®¸¶ÂçæÆ¡Ê20¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤é¤¬»²²Ã¡£¥¸¥ã¥ó¥×²ñ¾ì¤Î¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¤Ç¤ÏÆþ¾ìÁ°¤Ë¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê29¡¢TEAM ROY¡Ë¤Ï¡Ö¥ß¥é¥Î¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢Æþ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Æü¤Î´Ý¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¹Ô¿Ê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë郄Íüº»Íå¡Ê29¡¢¥¯¥é¥ì¡Ë¡¢´Ý»³´õ¡Ê27¡¢ËÌÌî·úÀßSC¡Ë¤â»²²Ã¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡Ê24¡¢ÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤ÏÆü¤Î´Ý¤òÂç¤¤¯·Ç¤²¤Æ¡¢Ë¹»Ò¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñ´ú¤ò»É¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ËÆþ¾ì¤·¤¿¡£ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ï4¤«½ê¤ÇÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¤Ê¤É65¿Í¤¬¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥ì¥Ã¥É¤Î¥¦¥§¥¢¤ÇÆþ¾ì¤·¤¿¡£
Æþ¾ì¹Ô¿Ê¤ò½ª¤¨¤¿郄Íü¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ê¬»¶¤ÇÊÌ¡¹¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤¡¢¿·¤·¤¤´¶³Ð¤Ç¡£¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏÉô¶ÇÅÍ¡Ê37¡¢ËÌÌî·úÀßSC¡Ë¤Ï¡ÖÊ¬»¶³«ºÅ¤Ç¾¯¤·¼ä¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢²ñ¾ì¤Ï¤É¤Î¤°¤é¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É°Õ³°¤È³Ú¤·¤¯Êâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£