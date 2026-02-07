長かった松江での生活もそろそろ終わりが見えてきた。朝ドラことNHK連続テレビ小説『ばけばけ』第18週のサブタイトルは「マツエ、スバラシ。」。『日本滞在記』がついに書籍になって、ヘブン（トミー・バストウ）は松江を離れることを考えはじめていた。

参考：池脇千鶴、『ばけばけ』の現場は「こんなに楽しいのは初めてかも」 髙石あかりへの信頼も

興味深いのはヘブンの『日本滞在記』ができたことがこの週のメインではないことだ。もともとモデルの小泉八雲の成功譚ではなく、妻が主人公で、夫婦の物語だと公式からはアナウンスされていたのでさもありなんだが。それにしても念願の本が出た場面は短めだった。過去の朝ドラのカップラーメンやウイスキーができるまでとはかなりの温度差があったように感じる。

それよりじっくり描かれたのは、トキ（髙石あかり）のラシャメン（洋妾）疑惑。梶谷（岩崎う大）が書いた、松野家の借金が完済されたのはヘブンの財力によるものだという記事を読んだ読者は借金返済のためにトキはヘブンと結婚した、つまりラシャメンであると決めつけ突如悪意を持つようになった。ついこの間まで勝手に憧れたりちやほやしたりしていたにもかかわらず手のひらを返し、トキとヘブングッズは処分、トキには何も売らなくなり、自宅の庭にゴミを投げ込む嫌がらせを行う。

トキは何者かに石をぶつけられ額に怪我をしてしまう。ヘブンはひどく怒り、木刀をもって仕返しに行こうとするが、トキは必死に止める。怪我までさせられて相当怖かったであろうけれど、ヘブンが暴れることでさらに反感を持たれることを心配したのだろう。

息を潜めるしかない日々が続く。ところがある日、突然、潮目が変わる。江藤知事（佐野史郎）が食い逃げしたという記事（誤報）が出た途端、民衆は一斉に知事を叩きはじめ、トキには関わらなくなった。あまりに短絡的だが、現代のネットの炎上はまさにこんな感じで、火種に一斉に飛びつき大騒ぎし、また次の火種に移動していくものだ。このエピソードは現代批評にもなっていた。

燃えるニュースが正しいものであれば、怒りをぶつけるのもやむなしではあるが、新聞記事が正しくないから困りもの。トキが毎日洋食を食べているとか、貴婦人のように微笑んだとか、梶谷は話を盛った記事を書いていたし、江藤知事も食い逃げなどしていなくて、梶谷は事実確認を怠っていた。ヘブンのおかげで借金返済できたことは事実であったが、誤解を招くような記事の出し方はいかがなものか。

ヘブンの記事が人気だから毎日、連載することにして、毎日、無理やり記事を書き続け、それも大げさに盛ってしまう。トキとヘブンであろうと、知事であろうと、センセーショナルな題材に飛びついて、あれこれ書く。自分の思想、自分の信念はない。あるとしたら、新聞が売れる、それがすべてである。そんな梶谷の仕事の仕方は、ネットの記事を書く筆者のような記者たちにはきっと思うところがあっただろう。

ドラマの視聴者のなかには、「マツエ、スバラシ。」というタイトルのわりに松江市民がそろって浅はかに描かれていて残念だという声も散見された。確かに、なかには最初からトキをもちあげず懐疑的な人がいてもいいし、暴走を止める人がいてもよかったかもしれない。あ、ひとりいた。昆布をステーキとか言ってトキにおまけだと手渡していた人は最初からトキに懐疑的だったのかも（第77話）。

ヘブンが「マツエ、スバラシ。」と感じたのは、トキやヘブンがこれまで関わってきた人たちが彼らから離れることなく、心配して集ったことだった。それはそれですてきなことだけれど、極めて閉鎖的な感じはしてしまう。だが、リアルに考えたら、明治の時代、トキとヘブンが国際結婚したことは、なかなか人々に受け入れられなかったのかもしれない。一部の理解者とだけひっそりと親しく生活していたのかもしれない。そもそも、川のあっちとこっちで差別が厳然としてあるのだから。川の向こうから越してきて武家屋敷で贅沢暮らしをしている一家は城下町で生きる人たちからはちょっと斜めに見られていたのかもしれない。昆布をステーキになると言っておまけしてくれた人のように。貧しい地域の人たちはそもそも遊郭という人間の売買が日常茶飯事なのだから、洋妾だろうが身請けだろうが差別なんかしないのでないかと想像する。生き抜くためにはなんだってやる人たちだろう（これはいい意味で書いています）。

城下町の人たちにとっては異人と暮らす松野家は見せ物のようなもので、心から敬意や親しみを持つ人は多くなかっただろう。ヘブンはとりわけいじられていることに孤独を感じたのではないだろうか。外国人差別の経験のある人だから。

ヘブンが松江の冬が寒いから熊本に行こうと言い出すことにも、冬が寒いからだけではないものを感じるのだ。「マツエ、サムイ、マツエ、ジゴク」。これは、松江という場所というよりは、容易に変わってしまう人間たちの心を言っているのではないだろうか。ちょうど、フミ（池脇千鶴）が語った怪談が、なんの罪もない娘を築城のために人柱にしたという集団の恐ろしさを描いたものだった。ヘブンにはその娘とトキが重なったのだろう。トキもそれまでは自分が受けた恐怖や悲しみをうまく整理できなかったけれど、物語として客観視することで素直に泣けた。おそらくフミはわかったうえであえてこの怪談を選んだのであろう。

ちょうど本も出て外国での売れ行きは好調、新刊も書けそうとあれば、新天地に出向くのもいい。ヘブンは、心の寒さを癒やすためにここから離れようと考えたのではないか。トキとヘブンに安住の場所が見つかりますように。（文＝木俣冬）